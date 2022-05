PNI (positivo, negativo, interesante)

La técnica PNI fue desarrollada por Edward De Bono (1933-2021) escritor, psicólogo, fi lósofo, médico y profesor universitario. Conocido también por su pensamiento lateral (The use of Lateral Thinking, 1967 y Pensamiento Lateral, 1970) y su método de los «6 sombreros para pensar» (1985) donde separa los sombreros por colores las distintas formas de pensar.