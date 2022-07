Técnicas de lectura cooperativa.

Como técnica de lectura compartida o lectura cooperativa, esta herramienta es eficaz para cualquier área de estudio, con ella se desarrollan no solo las habilidades de comprensión lectora sino también las normas de interacción oral y la participación dentro del grupo.

Fases

1. Preparación previa del texto a leer.

2. Explicación de la metodología.

3. Formación de grupos de al menos cuatro participantes.

4. Asignación de roles. Cada uno tomará un sobre en el que encontrará una tarjeta con el rol y la tarea a desempeñar.

Las estrategias lectoras y los roles son los siguientes:

- Presentación del texto a leer.

- Lectura teniendo en cuenta el rol de cada integrante.

- EL LECTOR comienza a leer en voz alta.

- El DETECTIVE interrumpirá cuando escuche una palabra que no conoce e intentará descifrar su significado. Los demás pueden ayudarle. También cuando le falte algún dato o información que no esté en el texto procurando do responder sus propias preguntas. Los demás componentes del grupo pueden ayudarle.

- El PERIODISTA hará un resumen del inicio, desarrollo y cierre del texto.

- El ADIVINO deberá decir cómo cree que acaba el texto, anticipando su final.

- Para concluir, el LECTOR leerá el final del texto y el PERIODISTA lo resumirá.

Materiales

1. Tarjetas con los distintos roles.

2. Lecturas para analizar.

En algunos grupos más numerosos sería conveniente pensar en otros roles y agregarlos a cada equipo. Por ejemplo:

EL PESCADOR. Busca y encuentra figuras literarias.

EL CRÍTICO. Opina sobre la lectura o sobre la participación de algún personaje.

EL ACTOR/LA ACTRIZ. Dramatiza alguna parte de la lectura.

EL NEGOCIADOR. Permite el cambio de roles si surge la necesidad.

En sesiones posteriores, los roles pueden invertirse para que todos tengan la oportunidad de realizar distintas tareas.

El rol docente en la lectura cooperativa

Es muy diferente a la que tendría en la lectura tradicional. En este caso el docente supervisa cada uno de los grupos a fin de asesorar, apoyar y resolver dudas de los distintos miembros. En esta técnica el docente es un guía.

Fuente: PIPKIN EMBÓN, M. La lectura y los lectores. ¿Cómo dialogar con el texto? (1998) Rosario, Homo Sapiens Ediciones. Adaptación.