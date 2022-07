Los seis sombreros de Bono

Permite el análisis integral de un tema desde diferentes puntos de vista. El autor era reconocido por haber acuñado el término «pensamiento lateral» en su libros The use of Lateral Thinking (1967), Lateral Thinking (1970) y posteriormente desarrollado en Seis sombreros para pensar (1985).

El alumno simula en un juego de roles que cambia la perspectiva en el análisis de una situación, texto, acontecimiento, cada vez que se coloca un sombrero de diferente color. La técnica la podemos trabajar con todo el grupo y/o formando grupos de seis personas. Luego del trabajo grupal se llega a la socialización en plenaria y se aplica la metacognición de la jornada de aprendizaje.

Algunas consideraciones

a. Las habilidades que desarrolla son múltiples, como el desarrollo del pensamiento lateral y divergente, el juicio crítico, la interpretación, entre otros.

b. Los materiales son mínimos, por ejemplo: coronas de cartulina de color: verde, azul, negro, rojo, amarillo y blanco que pueden ser reemplazadas por sombreros u otros distintivos.

Aplicación

1. Se elige el tema, situación o acontecimiento a ser analizado.

2. Se explica a los alumnos el significado de los colores.

Es el color de la negación y el pensamiento crítico. El que lleva este sombrero debe elaborar juicios críticos o negativos respecto al tema de estudio, precisar lo que está mal, lo incorrecto y lo erróneo; advertir de los riesgos y peligros.

Color de la objetividad y la neutralidad. Debe centrarse en hechos objetivos y cifras. No se hacen interpretaciones ni se dan opiniones.

El rojo representa el fuego y el calor, así como el pensamiento intuitivo y emocional. La persona que porta este sombrero expresa lo que siente respecto al tema en estudio.

El amarillo es el color del sol, representa el optimismo y el pensamiento positivo. El que lleva este sombrero está invitado a construir propuestas con fundamentos sólidos, pero también permite especular y soñar.

El color verde es el símbolo del crecimiento y la abundancia. El que lo lleva va más allá de lo conocido, obvio y aceptado. No se detiene a evaluar. Avanza siempre abriendo nuevos caminos.

Es el color de la tranquilidad y la serenidad. Simboliza la visión de conjunto. Resume los puntos de vista y hallazgos del grupo. Se ocupa del control y de la organización.

3. Se inicia el trabajo. El maestro facilita materiales y/o promueve la investigación personal y grupal para que los alumnos cuenten con los recursos sus aportes.

4. Finaliza el trabajo con la socialización de los aportes. Se concluye y se cierra con la metacognición.

Fuente: de Bono E. Seis sombreros para pensar. Paidós Ibérica. Segunda Edición