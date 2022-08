Estrategias cognitivas y metacognitivas en la interpretación de textos (1)

Una de las condiciones fundamentales para que se produzca el aprendizaje es la interpretación del material informativo, y para que eso se produzca intervienen diversas estrategias cognitivas y metacognitivas. Mientras más control se tenga sobre las habilidades involucradas, mejor se desarrollarán dichas estrategias.

Hoy practicaremos cómo ir dialogando con un texto expositivo, con los pasos sugeridos por la escala ARATEX.

1. Antes de leer

- Antes de empezar recuerda la importancia de trabajar duro y aprender todo lo que puedas.

- Según la meta que te propongas, antes de empezar a leer (aprender, buscar un dato concreto, etc.) utiliza distintas actividades.

- Decide qué estrategias vas a utilizar.

2. Durante la lectura

2.1 Aplica las estrategias lectoras que conozcas: lectura skim, lectura scan, subrayado, identificación de significado contextual, etc.

Texto, Ciencia y tecnología

La expansión del conocimiento científico que tuvo lugar a principios del siglo XVII se atribuye muy a menudo al redescubrimiento del saber antiguo que alumbró el fenómeno del Renacimiento. Pero cuanto más estudia uno esa explicación, menos correcta le parece. Entre Arquímedes y Eratóstenes hubo cuatrocientos años de especulación sobre el mundo natural, llevada a cabo por algunas de las mejores mentes que la ciencia haya conocido, pero no puede decirse que acumulasen un inmenso caudal de conocimientos sobre el funcionamiento del mundo natural. Si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubiera movido al mismo ritmo, partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. El redescubrimiento del saber antiguo nos proporcionó una excelente plataforma de lanzamiento, por supuesto, pero se necesitó algo externo a la ciencia para situarla en órbita, algo que no tuvieron los griegos, los árabes o los chinos. Ese algo es una tecnología adecuada.

La tecnología se define en muchos diccionarios como la ciencia aplicada, pero no es más significativo definir la tecnología como ciencia aplicada que definir una gallina como un huevo aplicado. Las gallinas vienen de los huevos, pero los huevos también provienen de las gallinas. Es cierto que gran parte de la nueva tecnología surge de la aplicación de descubrimientos científicos, pero también es verdad que muchos de los descubrimientos científicos han sido a menudo el resultado de aplicar nuevas tecnologías. La ciencia y la tecnología son, simplemente, dos respuestas diferentes ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas fuerzas. Y el progreso en cualquiera de ellas puede ser fuente de progreso de la otra.

AYDON, Cyril, Scientifi c Curiosity, Ediciones Robinbook, Bogotá, 2006.

2.2 Elige la opción que corresponda y explica tu elección.

1. Identifica y explica a qué se refiere la palabra ellos en la siguiente frase:

« (…) no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos».

a. Los saberes antiguos.

b. Los años 1600 y 2000.

c. Los conocimientos.

d. Los griegos.

Explicación:……………………………………………………………………………………

2. ¿Qué se dice acerca de los rasgos del saber antiguo?

a. Que fueron extraordinarios.

b. Que provocaron la expansión del conocimiento científico.

c Que fueron innecesarios en el siglo XVII.

d Que provocaron un cambio a partir del año 2000.

¿Por qué?………………………………………………………………………………………

3. Las palabras claves en las definiciones de ciencia y tecnología son:

a. Explicar y explotar.

b. Intentar y aprovechar.

c. Explicar e intentar.

d. Explotar y aprovechar.

4. ¿Cuáles de las siguientes relaciones existe entre ciencia y tecnología?

a. Progreso.

b. Independencia.

c. Interferencia.

d. Retraso.

Porque………………………………………………………………………………………………............

5. El tema fundamental de este texto es:

a. La igualdad entre la ciencia y la tecnología.

b. La semejanza y diferencia entre ciencia y tecnología.

c. La explotación racional de la tecnología.

d. La ciencia y sus avances.

6. Cuadro de autoevaluación. Marca con una X las estrategias que ya conoces y acostumbras emplear.

Respuestas a las opciones de selección múltiple.

1- D, 2- A, 3- A, 4- B, 5- B