Present simple review

I. Completa los espacios de acuerdo con los horarios.

1. He takes a guitar lesson on Monday.

2. They ______________ to History class on Tuesday.

3. She _______________ to soccer practice on Wednesday.

4. The student ___________ to English class on Thursday.

5. We ________________ time with friends on Friday.

6. You ________________ on Saturday.

7. The teacher ________________ a movie on Sunday.

Lea más: There was - there were

II. Pasa las oraciones anteriores a la forma negativa.

III. Pasa las oraciones anteriores a la forma interrogativa.

IV. Traduce las oraciones del ejercicio 1 al español.

V. Completa tu horario de actividades.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

VI. Elabora oraciones acerca de tu horario de actividades.

Fuente: https://bit.ly/3D4UyG3