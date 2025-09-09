Teroja / terairu (Parte 4)

2.2.4. Teroja jekuaa’ỹva. Omombe’úva téra retakue, ág̃a katu nomohesakãporãi mboyetépa upe téra retakue.

Tembiecharã

-Mayma yvoty.

-Oimeraẽ yvyra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-Heta kapi’i.

2.2.4. Adjetivos determinativos indefinidos. Son los que señalan la pluralidad del sustantivo, sin precisar la cantidad.

Ejemplos:

-Mayma yvoty (todas las flores).

-Oimeraẽ yvyra (Cualquier árbol).

-Heta kapi’i (muchos pastos).

Jesarekopyrã

Pe mba’ejára niko mba’e ojehechakuaavéva guaraníme, ohechaukavéva avei pe ñe’ẽ oñemboheko pypukuvehápe.

Avei pe mba’erekohára ojekuaa oĩ ag̃ uiháicha pe ojerekóvagui.

Ojehechauka hag̃ua mávapa peteĩ mba’e jára oñemoĩ héra pe mba’e mboyve. Térã ja’e: mba’e herekopýva réra oĩva’erã ijára réra rire katuete ha upéicha ipukukuére.

Tembiecharã:

-Luchi kamisa.

-Luchi kamisa jyva.

-Luchi kamisa jyva votõ.

Observaciones

La posesión es una de las características que más la identifican a la lengua guaraní, en cuanto es índice revelador de la estructura profunda de la lengua.

Además, el poseedor es definido según el grado de afinidad o identificación con lo poseído.

Para señalar quién es el poseedor de algo se debe poner su nombre antes de la cosa poseída. Dicho de otra forma: se debe poner el nombre de la cosa poseída indefectiblemente después del nombre del poseedor y así sucesivamente.

Ejemplos:

-Luchi kamisa (la camisa de Luchi).

-Luchi kamisa jyva (la manga de la camisa de Luchi).

-Luchi kamisa jyva votõ (el botón de la manga de la camisa de Luchi).

Jerereko kangy oiko pe terekohára ñemoag̃ ui pe orekóvare naimbaretetereíri ramo.Oĩ oikotevẽva ñe’ẽ myesakãha “tembi” (temi). Oñembohekóta péicha: terekohára = myesakãha + ojererekóva.

Tembiecharã:

-Che remi mbyasy: che + remi + mbyasy.

-Che rembireko: che + rembi + reko.

-Pene remiandu: pene + remi +andu.

La posesión alienable se da cuando la relación entre el poseedor y lo poseído no es fuerte. Algunos exigen la presencia de un elemento clasificador adicional: «tembi» (temi). El esquema funcionaría así: posesor = clasificador + lo poseído.

Ejemplos:

-Che remi mbyasy: che + remi + mbyasy (mi sufrimiento).

-Che rembireko: che + rembi + reko (mi esposa).

-Pene remiandu: pene + remi + andu (sus sentimientos).

Jerereko atã, ombojoaju mbareteve mba’e ojererekóva pe tekohárare ndive. Ko aty ryepýpe oike umi ñe’ẽ ñande rete reheguáva, mymba térã ka’avo rerakuéra, térã mba’e tekovegua. Oñembohekóta péicha: terekohára ha ojererekóva.

Tembiecharã:

-Che resay.

-Che sy.

La posesión inalienable establece nexos más fuertes entre el posesor y lo poseído. A este grupo pertenecen las partes del cuerpo humano, nombres de animales o ciertas plantas, las relaciones de parentesco o ciertos objetos de la vida cotidiana o espiritual. El esquema sería: El poseedor y el objeto poseído.

Ejemplos:

-Che resay (mis lágrimas).

-Che sy (mi madre).

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay