Aprender a comprar

Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es una fecha para recordar que todas las personas, cuando compran algo o usan un servicio (como un helado, un cuaderno o un viaje en colectivo), tienen derechos que deben respetarse. Aunque los niños no siempre compran solos, sí pueden acompañar a mamá en las compras y aprender a mirar con atención las fechas de vencimiento, las características de los productos como el color, el olor, etc., preguntar y pedir ayuda a un adulto cuando algo no está bien.

Los derechos del consumidor ayudan a que las compras sean justas y seguras. Por ejemplo, tenemos derecho a que un producto no sea peligroso, a que nos digan la verdad sobre lo que estamos comprando (precio, tamaño, qué contiene y cómo se usa) y a que no nos engañen con publicidad falsa. También tenemos derecho a recibir un buen trato y a reclamar si algo sale mal, como cuando un juguete se rompe muy rápido o un alimento está vencido.

En el Paraguay existe una ley que protege a los consumidores: la Ley N.º 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario. Esta ley dice que los vendedores deben dar información clara, respetar el precio anunciado, ofrecer productos en buen estado y responder si lo que venden tiene problemas. Además, permite que las personas hagan reclamos cuando sienten que sus derechos no se cumplieron.

Por eso, en este día es importante recordar algunas ideas simples: guardar el ticket o comprobante, revisar fechas de vencimiento, comparar precios y leer etiquetas cuando se pueda. Y si algo parece raro o injusto, lo mejor es contárselo a mamá, papá o un adulto de confianza para que ayude a reclamar. Conocer estos derechos nos ayuda a cuidarnos y a construir un lugar donde comprar sea más seguro para todos.

Contesta

1. ¿Qué se celebra cada 15 de marzo y por qué es importante para las personas que compran productos o usan servicios?

2. ¿Qué pueden aprender los niños sobre sus derechos como consumidor cuando acompañan a un adulto a hacer compras?

3. ¿Qué ejemplos de derechos del consumidor se mencionan en el texto?

4. ¿Qué dice la ley de Paraguay sobre las obligaciones de los vendedores con los consumidores?

5. ¿Qué acciones simples nos recomienda el texto cuando compramos algo, para poder reclamar si no sale bien el producto?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.