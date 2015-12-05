Otros dulces de Navidad

Certosino

También conocida como “pan speziale”, esta es la torta navideña tradicional de la ciudad de Bolonia, en Italia. Es más ligera y más perfumada que el plum pudding, la torta de Navidad inglesa, y cuenta con una generosa ración de chocolate. El sabor se potencia con el acabado de fruta confitada y el toque de mermelada de moras caliente justo antes de cortar este postre.

para 12 porciones

300 g de harina común 000

50 g de nueces de Macadamia

125 g de almendras

50 g de azúcar morena

175 g de miel de abejas

50 g de manteca

100 g de chocolate amargo en trocitos

25 g de cacao en polvo

1 pizca de clavo de olor molido

1 cdita. de canela molida

50 ml de vino blanco

Para decorar

100 g de mermelada de damascos

100 g de frutas secas (ciruelas, pasas de uvas, frutas abrillantadas, almendras, nueces de Macadamia y otros frutos secos)

1. En la mesada, disponer la harina y formar una corona.

2. Dentro de la corona, añadir todos los ingredientes y amasar hasta que todo se integre.

3. Darle forma circular o rectangular y colocar en un molde previamente enmantecado.

4. Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 30 min.

5. Retirar del horno, pincelar con la confitura y añadir las frutas confitadas. Dejar enfriar.

6. Conservar envuelto en papel aluminio en la heladera para que maceren los sabores y servir la noche de Navidad, espolvoreado con azúcar impalpable o una salsa de mermelada de moras caliente.

Panforte

Es otro de los postres italianos navideños tradicionales. Su origen se remonta al siglo XIII, en la ciudad de Siena, situada en la región de la Toscana, donde lo preparaban los monjes de un monasterio local. Antiguamente se lo conocía como “pan pepato” (pan con pimienta) debido a que se usa esta especia en su elaboración. Se conserva por largo tiempo y por ello era el alimento de los cruzados en sus largas travesías.

para 12 porciones

120 g de almendras enteras

80 g de avellanas

150 g de azúcar

100 g de miel de abejas

200 g de melón confitado

100 g de naranja confitada

50 g de piña deshidratada

50 g de harina

3 cditas. de canela molida

½ cdita. de cilantro en polvo

½ cdita. de nuez moscada

½ cdita. de pimienta negra o blanca molida

¼ cdita. de clavo de olor molido

Azúcar impalpable

Papel aluminio

1. Calentar el horno a 150 °C. Tostar las almendras y las avellanas durante 10 min y luego retirarlas. Frotarlas con las manos para quitar un poco de piel.

2. Cortar las frutas confitadas en cubos.

3. Mezclar la harina con las especias.

4. Hacer un caramelo con la miel y el azúcar, a fuego suave.

5. Verter el caramelo sobre las frutas secas y confitadas. Agregar la harina. Mezclar para que la mezcla no se endurezca y se vuelva más o menos homogénea.

6. Extender la mezcla en un molde rectangular o un círculo de 20 cm de diámetro, forrado con papel de aluminio.

7. Hornear a 150 °C durante media hora. El panforte se pondrá firme, pero no se coloreará.

8. Retirar del horno y desmoldar con mucho cuidado. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.

Papá Noel en masa brioche

para 6 personas

400 g de harina 000

2 huevos

200 g de manteca

50 g de azúcar

15 g de levadura

1. Amasar todos los ingredientes, menos la manteca.

2. Una vez que la masa esté elástica, incorporar la manteca hasta integrar completamente. Dejar reposar una noche en la heladera.

3. Enharinar bien la zona de trabajo y dividimos la masa en varias partes: la bola del gorro, la bola de la nariz, una tira gordita para hacer el final del gorro, las cejas, la parte más grande para hacer la base con la forma de la cara, otra porción mediana para hacer la barba.

4. Con la porción más grande, hacer la base de la cara. Hay que estirar la masa en forma de gota. Luego hacer la barba dando forma de medialuna a la masa y cortándola en flecos con tijeras o un cuchillo. Colocar sobre la parte más ancha de la cara y rizar los flecos de la barba para que quede más bonito. Colocar la nariz y la línea que hace de terminación del gorro. La parte de arriba de “la gota” la doblamos sobre sí misma para que parezca el gorro y le colocamos una bola de masa como pompón.

5. Ponerle los ojos con aceitunas o simplemente unos puntitos de masa.

6. Dejar levar por 20 a 25 min.

7. Llevar al horno precalentado a 170 ºC por 25 min, hasta que esté tostado.

