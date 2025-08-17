Empresariales

Amandau presenta su nueva línea Pistacho: una experiencia gourmet de primer nivel

Amandau lanza su nueva línea Pistacho, una propuesta pensada para los paladares más exigentes que buscan sabores auténticos y de calidad superior.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 11:55
Esta línea está compuesta por tres opciones irresistibles:

Crema & Pistacho, una combinación delicada y sabrosa que puede disfrutarse exclusivamente en las heladerías Amandau.

Palito Crock Pistacho, un helado cremoso de pistacho, bañado en pistacho y crocante de almendras, ideal para quienes buscan crocancia y cremosidad en cada bocado.

Copa Gourmet Pistacho, con una base de helado de crema combinado con salsa de pistacho y granos de pistacho molidos para sarle el toque final y realzar su perfil gourmet.

La nueva línea, elaborada con pistachos importados de Italia y otros ingredientes seleccionados, ya se pueden encontrar en tiendas express, supermercados y en las heladerías Amandau.

Otra de las opciones para disfrutar de la línea Pistacho de Amandau.

“Con esta nueva línea, Amandau continúa ampliando su propuesta gourmet con recetas originales, únicas en el mercado paraguayo y a la altura de lo mejor a nivel internacional", destacó Bianca Lavia, gerente de Marketing.

“Somos una industria nacional que exporta calidad e innovación, y hoy reafirmamos ese estándar”, agregó.

Reconocida como la marca más vendida en supermercados por CAPASU y la más recordada del rubro por 14 años consecutivos, Amandau sigue ampliando su portafolio con propuestas que combinan tradición, creatividad y excelencia gastronómica.

Hoy, este mismo compromiso con la calidad trasciende fronteras: Amandau ya exporta sus productos a Brasil, llevando el sabor paraguayo a nuevos mercados.

Amandau Gourmet, una nueva experiencia en helados.

