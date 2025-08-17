Amandau presenta su nueva línea Pistacho: una experiencia gourmet de primer nivel

Esta línea está compuesta por tres opciones irresistibles:

Crema & Pistacho, una combinación delicada y sabrosa que puede disfrutarse exclusivamente en las heladerías Amandau.

Palito Crock Pistacho, un helado cremoso de pistacho, bañado en pistacho y crocante de almendras, ideal para quienes buscan crocancia y cremosidad en cada bocado.

Copa Gourmet Pistacho, con una base de helado de crema combinado con salsa de pistacho y granos de pistacho molidos para sarle el toque final y realzar su perfil gourmet.

La nueva línea, elaborada con pistachos importados de Italia y otros ingredientes seleccionados, ya se pueden encontrar en tiendas express, supermercados y en las heladerías Amandau.

“Con esta nueva línea, Amandau continúa ampliando su propuesta gourmet con recetas originales, únicas en el mercado paraguayo y a la altura de lo mejor a nivel internacional", destacó Bianca Lavia, gerente de Marketing.

“Somos una industria nacional que exporta calidad e innovación, y hoy reafirmamos ese estándar”, agregó.

Reconocida como la marca más vendida en supermercados por CAPASU y la más recordada del rubro por 14 años consecutivos, Amandau sigue ampliando su portafolio con propuestas que combinan tradición, creatividad y excelencia gastronómica.

Hoy, este mismo compromiso con la calidad trasciende fronteras: Amandau ya exporta sus productos a Brasil, llevando el sabor paraguayo a nuevos mercados.

Amandau Gourmet, una nueva experiencia en helados.