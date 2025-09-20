Villamorra Shopping inaugura la temporada con un espectáculo de estilo y experiencias

Bajo la producción de la Agencia Sight, dirigida por Víctor Flores, el evento se renovó con un formato único: mini pasarelas simultáneas en los corredores principales, permitiendo que el público se acerque a cada colección.

Desde las 16:00, dos marcas por turno mostraron sus propuestas en planta baja y primer piso, mientras los visitantes disfrutaron de promociones exclusivas, barras de tragos, glitter bar y regalos en cada local.

Pedro Gonzalez

“Queríamos que las marcas y el público se encuentren de verdad”

Laura Amarilla, gerente de marketing y comercial de Villamorra Shopping, destacó que este año el desafío fue llevar la moda a un contacto más directo con el cliente.

“Decidimos salir del formato de escenario tradicional para que las marcas puedan conectar de cerca con sus clientes e invitados. Caminar junto a las pasarelas en los pasillos genera una experiencia distinta, más cercana, donde se pueden apreciar los detalles de cada prenda, las texturas y los colores que esta temporada se imponen con fuerza”, reveló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La gerente subrayó que el desfile inaugura la primavera y así abre oficialmente la temporada primavera-verano 2025-2026, presentando indumentarias, accesorios, calzados e incluso valijas para los viajes de temporada.

“Hoy mostramos todo lo que las marcas prepararon para el calor: desde moda casual y deportiva hasta lencería y trajes de baño. La idea es que el cliente no solo vea, sino que pueda entrar a cada tienda, descubrir descuentos y recibir obsequios. Queremos que la moda se viva, no solo se mire”, explicó Amarilla.

Participación de marcas y experiencia inmersiva

Rincón de Buenos Aires, Newman, Florida, Dulce Tentación, El Oro y el Moro, Ruta 66 y Angie Lencería fueron algunas de las firmas que desplegaron sus colecciones.

La propuesta abarcó desde estilos juveniles y sport hasta looks elegantes, reflejando la diversidad de públicos que visitan el shopping.

El Spring Time fue de acceso gratuito y abierto a toda la familia, pensado para quienes buscan una experiencia que trasciende la simple compra.

“Hoy, un shopping no es solo un lugar para adquirir productos, sino un espacio para disfrutar de experiencias memorables”, remarcó Amarilla.

Próximas actividades

El calendario primaveral no termina aquí. El próximo viernes 26, Villamorra Shopping celebrará su Festival de Primavera, que transformará el estacionamiento en una gran fiesta al aire libre, con música en vivo, DJs destacados y una amplia propuesta gastronómica, desde las 16:00 hasta la medianoche.

“Nuestro San Juan tuvo gran repercusión, y ahora queremos repetir esa energía en una noche distinta, con sabores y ritmos que invitan a quedarse”, adelantó la gerente.

Villamorra Shopping es un punto de encuentro de moda, cultura y entretenimiento en Asunción, que celebra junto a sus clientes la llegada de la primavera con estilo y cercanía.