Bancop participó en el Invest Forum Paraguay 2025

El encuentro tuvo como objetivo impulsar el diálogo sobre el crecimiento sostenible en Paraguay a través del sector privado.

La agenda abordó cómo el financiamiento de BID Invest pudo apoyar la expansión del sector corporativo, al fortalecimiento de las MiPymes como motores de desarrollo, así como a proyectos de energía y transporte que modernizan la conectividad y la competitividad del país.

Fue además una oportunidad para conocer la propuesta de valor integral de BID Invest para las empresas.

El evento contó con la presencia de James Scriven, CEO de BID Invest, junto a líderes empresariales y autoridades nacionales, siendo Bancop el único banco invitado y presente en la jornada.

Bancop participó del conversatorio MiPymes que crecen, Paraguay que avanza en el que se trató del esfuerzo de Bancop para la inclusión financiera y del trabajo de BID Invest como uno de los primeros organismos multilaterales en acompañar al banco.

Trataron sobre la innovación financiera y la resiliencia del sector productivo; incluso la gestión del riesgo climático y en todas estas tareas el apoyo de BID Invest ha sido fundamental.

En representación de Bancop, participó el presidente del banco, Michael Harder.

Además, el conversatorio permitió la presencia de un producto Pyme exitoso.

Se trató de Marcos César Finkler, quien fija residencia en el distrito de Carlos Antonio López, Itapúa, donde se dedica a la agricultura desde hace 19 años.

El cliente fue beneficiado con los fondos de BID Invest para seguridad alimentaria, y ha mostrado excelentes resultados en el aumento de su productividad gracias en parte a este fondeo.

El productor habló de su experiencia al obtener fondeo de Bancop con apoyo de BID Invest, sobre los cambios en su actividad desde dicho fondeo y sobre las oportunidades de crecimiento que ve en el sector.

“Para Bancop, este aporte refleja la confianza de un banco multilateral importante, que opera en nuestro país y en la región apoyando principalmente el desarrollo y al mismo tiempo ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país", indicó Michael Harder, presidente de Bancop.