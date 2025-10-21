Beconi impulsó debate sobre el futuro del derecho empresarial

El evento, desarrollado en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), reunió a referentes del ámbito jurídico, académico y corporativo para analizar los principales desafíos del derecho empresarial en la actualidad.

El Dr. Fernando Beconi, presidente del Centro de Estudios de Derecho Empresarial, destacó que el encuentro generó un espacio de debate técnico y académico donde autoridades, reguladores y profesionales compartieron experiencias sobre la evolución de las sociedades comerciales.

“El derecho societario es el principal vehículo de las empresas y su actualización es esencial en un contexto globalizado”, señaló el presidente del Centro de Estudios.

Durante las jornadas se abordaron temas vinculados a la digitalización de las sociedades, el mercado de capitales, la competencia económica y las nuevas tendencias normativas.

Además, expositores nacionales e internacionales compartieron experiencias sobre la modernización de los sistemas jurídicos y la incorporación de tecnología en los procesos corporativos.

De la misma manera, Beconi subrayó la posición estratégica de Paraguay como destino de inversiones, destacando su estabilidad normativa y la libertad de circulación de capitales.

Por otro lado, el congreso se consolidó como un espacio clave para el sector jurídico y económico, ya que reafirma el compromiso del Estudio Beconi y de las instituciones organizadoras con la profesionalización y el desarrollo del derecho empresarial en el país.