Cooperativa Medalla inauguró un Memi Express en Itauguá

El lanzamiento de este espacio constituye un paso significativo dentro del proceso de modernización y expansión que impulsa la cooperativa, con el objetivo de acercar sus servicios a más comunidades de Paraguay.

El Memi Express propone un modelo de atención híbrida, que combina tanto la autogestión digital mediante terminales interactivas como el asesoramiento personalizado de oficiales y agentes especializados en el sitio, garantizando de esta forma una experiencia ágil, moderna y cercana.

A través de este formato, los socios tienen la posibilidad de realizar operaciones financieras cotidianas de manera sencilla, segura y eficiente, sin perder el trato humano que caracteriza a la institución.

Esta iniciativa responde a las nuevas tendencias de consumo y a la creciente demanda por servicios más flexibles y accesibles, fortaleciendo la presencia de Medalla Milagrosa en puntos estratégicos del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Memi Express de Itauguá es el primero de una red de nuevos puntos de atención que serán habilitados progresivamente en distintas localidades, reafirmando el compromiso de la cooperativa con la inclusión financiera, la innovación tecnológica y el bienestar de sus asociados.

Alineado con los valores institucionales de modernidad, relevancia, conocimiento y masividad, este proyecto refleja la visión de Medalla Milagrosa de seguir evolucionando junto a sus socios, integrando la tecnología como aliada del desarrollo y del crecimiento comunitario.