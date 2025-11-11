Stel Turismo presentó buses y anunció construcción de taller

La historia de la compañía es un testimonio de la perseverancia de sus fundadores, nacidos en la ciudad de Itá, y que desde jóvenes soñaron con su propia independencia.

Con tan solo 19 años y con un pequeño ahorro, Lucio y Herminia iniciaron su negocio de tours entre Paraguay y Argentina.

Este esfuerzo los llevó a adquirir una empresa dedicada al transporte: Stel Turismo.

Como parte de su continuo crecimiento, el Grupo Stel Turismo proyecta la construcción de un nuevo taller en la ciudad de Villa Elisa, que se sumará a su infraestructura para dar servicio a su flota de más de 100 ómnibus propios.

Hoy, 30 años después, Lucio Benítez y Herminia Delgado son empresarios reconocidos que no olvidan sus raíces. Siguen trabajando con la misma pasión de siempre, demostrando que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y Dios siendo guía, son la clave para alcanzar los sueños.

El Grupo Stel Turismo actualmente lo conforman 4 Empresas: Stel Turismo SRL, Transporte San Juan SRL, Transrosario SRL y Transporte Río Paraguay SRL, que fortalece su flota con 12 nuevos buses.

Las nuevas unidades han sido configuradas meticulosamente para priorizar el confort. En la versión cama cuenta con 12 asientos en el salón inferior y 34 asientos cama en el salón superior. Por otro lado, los ómnibus semicama cuentan con 68 lugares de igual manera pensados en la comodidad y seguridad de los usuarios.