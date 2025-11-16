Multitudinario congreso científico internacional, en Ciudad del Este

La jornada inaugural, realizada el viernes último, reunió a más de 2.000 asistentes y contó con la participación de referentes nacionales e internacionales del ámbito de las ciencias médicas y la investigación científica.

Durante el primer día, los participantes fueron recibidos por las máximas autoridades de la casa de estudios, en la figura del rector, Mag. Ing. Luis Alberto López Zayas, y el vicerrector, Luis López Lafuente.

Se destacó, además, la ponencia del Dr. Antonio Leopoldo Cubilla, reconocido investigador científico y ganador del Premio Nacional de Ciencias del Paraguay, cuya trayectoria fue homenajeada por la UCP.

Además de recibir una distinción por sus aportes a la ciencia en Paraguay, el Dr. Cubilla ofreció una disertación en la que compartió reflexiones sobre su vida dedicada a la medicina, la investigación y la formación de nuevas generaciones.

El evento también contó con la presencia del presidente de la ANEAES, Dr. José Fernando Duarte Penayo; del director ejecutivo de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP), Dr. José Tomás Sánchez Gómez; y del director ejecutivo de la Fundación Tesãi, Dr. Fernando Bittinger, invitados de honor que acompañaron el desarrollo de las distintas actividades académicas.

Bajo el eje central “Inteligencia artificial y avances en la medicina moderna”, el CIAM desarrolló un programa que incluyó disertaciones, debates, mesas redondas y conversatorios, donde se abordaron temas de actualidad y se exploraron las tendencias que están transformando la práctica médica. Participaron estudiantes de diversas universidades de la región, docentes, investigadores y profesionales de distintas especialidades.

La segunda jornada, realizada el sábado 15, seguió profundizando esta línea, con la participación especial del Dr. Paulo Muzy, reconocido médico y comunicador digital brasileño, quien abordó también el eje central del congreso: la inteligencia artificial y los avances en la medicina moderna.

En su misión de fortalecer la educación superior y el desarrollo científico en Paraguay, la UCP impulsa iniciativas que generen impacto académico y social.

Eventos como este fortalecen a la comunidad, promueven la actualización constante y permiten que las facultades con carreras médicas aporten soluciones, innovación y conocimiento al país. Por ello, resulta fundamental apoyar y fomentar estos espacios, donde la educación, la ciencia y la sociedad convergen para avanzar juntas.