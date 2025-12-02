Chortitzer recibe reconocimiento mundial de la FAO

Más de mil postulaciones recibidas, poco más de doscientas fueron seleccionadas y, entre ellas, la experiencia de la Cooperativa Chortitzer.
“Este reconocimiento destaca nuestro trabajo en la implementación de buenas prácticas sostenibles para revertir la degradación de la tierra en el Chaco paraguayo, su destacada gestión de recursos hídricos, de suelo y de tierra, y promoción de una agricultura resiliente en el Chaco”, refieren desde la empresa.
“Reafirmamos nuestro compromiso en la promoción e implementación de buenas prácticas que transformen positivamente los sistemas agroalimentarios sostenibles, propiciando espacios de colaboración entre los diferentes actores de la comunidad e interinstitucionales, dejando a las generaciones futuras condiciones aún mejores para una producción sostenible”, agregaron.