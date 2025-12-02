Empresariales
02 de diciembre de 2025 - 12:01

Chortitzer recibe reconocimiento mundial de la FAO

La Cooperativa Chortitzer celebra el reconocimiento recibido de la FAO.
La Cooperativa Chortitzer celebra el reconocimiento recibido de la FAO.

Con mucha satisfacción y orgullo, la Cooperativa Chortitzer celebra el reconocimiento mundial que recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que la destacó como caso de éxito en el marco de la Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT).

Por ABC Color

Más de mil postulaciones recibidas, poco más de doscientas fueron seleccionadas y, entre ellas, la experiencia de la Cooperativa Chortitzer.

“Este reconocimiento destaca nuestro trabajo en la implementación de buenas prácticas sostenibles para revertir la degradación de la tierra en el Chaco paraguayo, su destacada gestión de recursos hídricos, de suelo y de tierra, y promoción de una agricultura resiliente en el Chaco”, refieren desde la empresa.

“Reafirmamos nuestro compromiso en la promoción e implementación de buenas prácticas que transformen positivamente los sistemas agroalimentarios sostenibles, propiciando espacios de colaboración entre los diferentes actores de la comunidad e interinstitucionales, dejando a las generaciones futuras condiciones aún mejores para una producción sostenible”, agregaron.