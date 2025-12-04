CAFyM, el gremio que lleva a Paraguay al mundo, cumple 85 años con la tercera mayor flota fluvial del planeta

Fundado el 25 de septiembre de 1940, CAFyM es el gremio empresarial que agrupa a las compañías del sector fluvial y marítimo, responsables de impulsar una actividad esencial para la economía y la integración regional del Paraguay.

Su labor está estrechamente vinculada al desarrollo de la navegación por los ríos Paraguay y Paraná, considerados verdaderos ejes vitales para el comercio y la conexión del país con el mundo.

Con más de 3.200 embarcaciones habilitadas, la flota paraguaya se posiciona hoy como la tercera más grande del mundo en el ámbito fluvial, solo detrás de Estados Unidos y China, un indicador del impacto y la capacidad del sector en el escenario internacional.

“Cada vez que hablo de Paraguay, se me infla el pecho de orgullo cuando digo que el país tiene la tercera flota más grande del mundo de barcazas”, declaró el presidente de la República, Santiago Peña, durante su discurso.

“Este gremio no solo construyó una industria, construyó una comunidad de paraguayos que aman la hidrovía y que trabajan cada día para engrandecerla. Hoy es difícil pensar en un Paraguay sin CAFyM”, destacó el mandatario.

A lo largo de su historia, CAFyM ha trabajado activamente por la defensa de los intereses del sector, la sostenibilidad del transporte, la competitividad logística y el fortalecimiento de la integración regional, representando a Paraguay ante organismos nacionales e internacionales.

“El transporte fluvial es para Paraguay más que un negocio; es la manera en que vivimos y respiramos”, refirió el presidente de la República.

85 años de historia, innovación y una celebración que marca el rumbo de la navegación paraguaya

La trayectoria de CAFyM es la historia de la navegación paraguaya: una historia de soberanía, industria, innovación y permanente proyección al mundo.

“Festejamos 85 años de historia del Centro de Armadores, toda una vida de lucha y de progreso, no a favor de los armadores, a favor del país, porque esta es una causa país la que tenemos”, manifestó el presidente de CAFyM, Bernd Gunther.

“Tenemos hoy un CAFyM fortalecido, un CAFyM dinámico y un gran compromiso de que siga creciendo y participando en las tomas de decisiones, para dar criterios técnicos, impulsar y poner la necesidad sobre la mesa”, señaló durante su discurso.

Indicó que el objetivo es duplicar la hidrovía. “De acá a cinco años tenemos que mover 50 millones de toneladas, y es totalmente posible porque la inversión está viniendo”, detalló.

El presidente de CAFyM describió de que en los últimos cinco años se han dragado más que en los últimos ochenta.

“El río Paraguay está bien atendido. Va a ser un nuevo río por donde la carga va a fluir”, adelantó.

El encuentro fue una ocasión para reconocer este recorrido y brindar por un futuro de nuevas oportunidades para todo el sector.

“Trabajemos juntos, privados y públicos, en crear ese Paraguay digno de nuestro orgullo, símbolo de nuestro trabajo. Dejemos un Paraguay donde nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos puedan crecer, educarse y triunfar”, invitó a todos los presentes.