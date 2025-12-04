Cooperativa Medalla Milagrosa es aliada estratégica de mipymes

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Este encuentro posiciona a la Cooperativa Medalla Milagrosa como un actor clave en la articulación de esfuerzos entre el sector público y el cooperativismo.

La jornada contó con la presencia de la presidenta de la AFD, Stella Guillén; el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez Fernández; y Andrés Kan, consejero adjunto de la Embajada de Taiwán, así como autoridades de distintas cooperativas.

El Dr. Lorenzo Barreto, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Medalla Milagrosa, destacó la importancia de esta apertura.

“Para Medalla Milagrosa, ser la casa de este lanzamiento no es casualidad, es el reflejo de nuestro compromiso real con el socio emprendedor”, declaró.

“Esta alianza estratégica con la AFD y la cooperación internacional nos permite poner en manos de nuestra gente herramientas financieras competitivas, acompañadas de la capacitación necesaria para que sus negocios no solo sobrevivan, sino que crezcan y generen empleo digno”, agregó.

Medalla Milagrosa ratifica su rol como canalizador eficiente para que los fondos de COOPEMYPES lleguen a quienes buscan profesionalizar su gestión.

El programa presentado ofrece herramientas exclusivas, como créditos con plazos de hasta 5 años y un periodo de gracia de hasta 1 año; capital de trabajo e inversiones, con foco en tecnología y está dirigido a mipymes con facturación anual de hasta G. 3.230 millones.