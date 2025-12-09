Empresariales
09 de diciembre de 2025 - 14:41

Laboratorios Eticos profundiza su mensaje de bienestar

Lipoless acompaña el manejo de la obesidad.
Lipoless acompaña el manejo de la obesidad.GENTILEZA

Lipoless, el tratamiento nacional desarrollado por Laboratorio Eticos para el manejo médico del sobrepeso y la obesidad, se consolidó en los últimos meses como la alternativa ideal para el descenso de peso en Paraguay, gracias a su efectividad y su respaldo científico.

Por ABC Color

Su crecimiento y aceptación por parte de pacientes y profesionales refuerzan un mensaje que hoy toma aún más fuerza: La vida puede tener otra forma.

Este concepto conecta con todo aquello que las personas pueden recuperar cuando el cuerpo acompaña: energía, movilidad, salud y un bienestar emocional que transforma la vida cotidiana.

En Paraguay, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños viven con sobrepeso u obesidad, según datos del Ministerio de Salud.

Lejos de ser un tema estético, esta condición impacta la salud cardiovascular, el metabolismo, el hígado, las articulaciones, anímico/emocional, entre otras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por eso, el mensaje central se mantiene: la obesidad es un desafío tratable, y Lipoless es un aliado para quienes buscan recuperar salud, energía y bienestar desde un enfoque integral.

“El crecimiento de Lipoless demuestra que las personas buscan tratamientos confiables que realmente generen cambios y que ofrezcan resultados visibles; que además es acompañado por los profesionales de la salud que confían en el producto”, afirmó Marcos Pereyra, gerente de marketing de Laboratorios Eticos.

“Nuestro mensaje es simple: cuando el cuerpo empieza a responder, la vida puede tener otra forma. Queremos que más paraguayos experimenten esa sensación de volver a sentirse bien, con energía y una confianza renovada en sí mismos”, agregó el gerentede marketing.