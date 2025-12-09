Laboratorios Eticos profundiza su mensaje de bienestar

Su crecimiento y aceptación por parte de pacientes y profesionales refuerzan un mensaje que hoy toma aún más fuerza: La vida puede tener otra forma.

Este concepto conecta con todo aquello que las personas pueden recuperar cuando el cuerpo acompaña: energía, movilidad, salud y un bienestar emocional que transforma la vida cotidiana.

En Paraguay, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños viven con sobrepeso u obesidad, según datos del Ministerio de Salud.

Lejos de ser un tema estético, esta condición impacta la salud cardiovascular, el metabolismo, el hígado, las articulaciones, anímico/emocional, entre otras.

Por eso, el mensaje central se mantiene: la obesidad es un desafío tratable, y Lipoless es un aliado para quienes buscan recuperar salud, energía y bienestar desde un enfoque integral.

“El crecimiento de Lipoless demuestra que las personas buscan tratamientos confiables que realmente generen cambios y que ofrezcan resultados visibles; que además es acompañado por los profesionales de la salud que confían en el producto”, afirmó Marcos Pereyra, gerente de marketing de Laboratorios Eticos.

“Nuestro mensaje es simple: cuando el cuerpo empieza a responder, la vida puede tener otra forma. Queremos que más paraguayos experimenten esa sensación de volver a sentirse bien, con energía y una confianza renovada en sí mismos”, agregó el gerentede marketing.