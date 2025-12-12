Gestión productiva con certificación ISO

Hoy Alberdin genera empleo para alrededor de 200 colaboradores directos entre planta de producción, áreas administrativas, logística y locales de atención al público. A esto se suma una cadena de valor ampliada que incluye proveedores y servicios de delivery, lo que multiplica su impacto económico y social.

-¿Cuáles son los estándares de calidad que Alberdin sigue?

-La empresa trabaja bajo un sistema de gestión de calidad e inocuidad muy riguroso. Alberdin obtuvo la certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y posteriormente incorporó la certificación ISO 22000 para la inocuidad de alimentos, además de implementar Buenas Prácticas de Manufactura y un plan HACCP certificado. Esto se traduce en controles constantes de procesos, materias primas mayoritariamente nacionales y una cadena de frío equipada con tecnología de congelación rápida, que garantiza que los productos mantengan sus características y seguridad alimentaria hasta llegar al consumidor.

-¿Cuáles son los planes de expansión?

-En esta etapa, Alberdin está enfocado en un proceso de expansión interna basado en tres ejes estratégicos: renovación de la marca, desarrollo de una nueva línea de pastas congeladas y la implementación de iniciativas sociales. Así, un porcentaje de la compra de ciertos productos se destinará a causas sociales, generando un impacto positivo en el país.