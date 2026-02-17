Corrida Súper 6K reunió a miles de corredores en una fiesta del deporte y la familia en San Bernardino

Los competidores contaron con un importante acompañamiento de la organización en todas las etapas, tanto antes como durante y después de la corrida. La cadena Superseis se encargó inicialmente de la entrega de kits, mientras que el día de la competencia se realizaron clases de calentamiento para los participantes, se habilitaron puntos de hidratación a lo largo del circuito y se efectuó la premiación correspondiente al finalizar la jornada.

El recorrido tuvo como punto de partida el local de Superseis ubicado sobre la ruta San Bernardino–Altos, casi Curupayty. Desde allí, los corredores completaron un trayecto de seis kilómetros por la ciudad del verano hasta regresar nuevamente al punto de inicio, en un circuito que combinó deporte y paisajes característicos de la zona.

La actividad se realizó con el objetivo de incentivar la práctica deportiva y promover la actividad física como herramientas para fomentar el bienestar y la salud. Además, la corrida también buscó impulsar el turismo interno en la ciudad cordillerana, atrayendo a visitantes y acompañantes que aprovecharon la jornada para disfrutar del destino.

En la categoría masculina, el quinto lugar fue para Alexander Ayala, el cuarto lugar para Andrés Agüero, el tercer puesto para Fernando Cabrera, el segundo lugar para Agustín Dasilva y el primer lugar fue obtenido por Alberto Hernán Pizarro Centurión.

En la categoría femenina, Minely Ortiz obtuvo el quinto lugar, Fátima Romero el cuarto puesto, Fátima Vázquez el tercer lugar, Leticia Añazco el segundo puesto y Santina Wurth se consagró en el primer lugar.

Por estos motivos, la actividad atrajo a numerosas familias y jóvenes que admiraron la iniciativa deportiva y participaron del ambiente festivo que se generó en la ciudad. La propuesta fue declarada de Interés Turístico por la Municipalidad de San Bernardino, al considerarse un evento sano y recreativo que reunió a personas de diferentes puntos del país y que, al mismo tiempo, contribuyó al movimiento económico local con la llegada de cientos de visitantes.

La organización también contó con el acompañamiento de expertos en el área, con la colaboración de Paraguay Marathon Club y el Gimnasio Bigg, fortaleciendo así el desarrollo de una competencia segura y bien coordinada para todos los participantes.

