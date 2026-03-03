Pechugón y Senatur lanzaron nueva campaña turística nacional

La iniciativa puso en valor uno de los principales emblemas de la gastronomía nacional: el vori vori, reconocido internacionalmente como el mejor plato del mundo, distinción que fortalece el posicionamiento de Paraguay en el mapa culinario global. A través de un material audiovisual de alto impacto, la campaña asocia tradición y sabor con identidad, resiliencia y orgullo nacional, proyectando una imagen auténtica y competitiva del país.

La pieza audiovisual tuvo como protagonista al piloto paraguayo Joshua Duerksen, referente del automovilismo internacional y símbolo del talento joven que trasciende fronteras. Su participación reforzó el mensaje de superación y determinación que conecta la fuerza de la tierra con la fuerza de su gente. La marca Pechugón, bajo el concepto “Pechugón, paraguayo como vos”, acompaña y patrocina al deportista desde 2022, consolidando una alianza estratégica que integra deporte, identidad y desarrollo empresarial.

El evento se realizó en el Centro Cultural del Puerto de Asunción y contó con la presencia de la ministra de Turismo, Angie Duarte de Melillo, además de autoridades nacionales y referentes de los sectores empresarial, turístico y gastronómico.

Durante la velada se proyectó el material audiovisual y los asistentes disfrutaron de una degustación de vori vori, acompañada de presentaciones artísticas que celebraron la identidad y el talento nacional. Con esta campaña, Senatur y Pechugón reafirman su apuesta por fortalecer el posicionamiento de Paraguay como destino turístico, destacando su riqueza cultural, gastronómica y humana bajo un mensaje claro: la fuerza de nuestra tierra es también la fuerza de su gente.