Empresariales
03 de marzo de 2026 - 01:00

Pechugón y Senatur lanzaron nueva campaña turística nacional

Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca, presentó la campaña.
Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca, presentó la campaña. Pedro Gonzalez

En el marco de una estrategia orientada a consolidar la marca país y potenciar el turismo interno e internacional, Pechugón y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) llevaron a cabo el lanzamiento oficial de la campaña de promoción turística “La fuerza de nuestra tierra – Vori vori, el mejor plato del mundo.

Por ABC Color

La iniciativa puso en valor uno de los principales emblemas de la gastronomía nacional: el vori vori, reconocido internacionalmente como el mejor plato del mundo, distinción que fortalece el posicionamiento de Paraguay en el mapa culinario global. A través de un material audiovisual de alto impacto, la campaña asocia tradición y sabor con identidad, resiliencia y orgullo nacional, proyectando una imagen auténtica y competitiva del país.

La pieza audiovisual tuvo como protagonista al piloto paraguayo Joshua Duerksen, referente del automovilismo internacional y símbolo del talento joven que trasciende fronteras. Su participación reforzó el mensaje de superación y determinación que conecta la fuerza de la tierra con la fuerza de su gente. La marca Pechugón, bajo el concepto “Pechugón, paraguayo como vos”, acompaña y patrocina al deportista desde 2022, consolidando una alianza estratégica que integra deporte, identidad y desarrollo empresarial.

El evento se realizó en el Centro Cultural del Puerto de Asunción y contó con la presencia de la ministra de Turismo, Angie Duarte de Melillo, además de autoridades nacionales y referentes de los sectores empresarial, turístico y gastronómico.

Durante la velada se proyectó el material audiovisual y los asistentes disfrutaron de una degustación de vori vori, acompañada de presentaciones artísticas que celebraron la identidad y el talento nacional. Con esta campaña, Senatur y Pechugón reafirman su apuesta por fortalecer el posicionamiento de Paraguay como destino turístico, destacando su riqueza cultural, gastronómica y humana bajo un mensaje claro: la fuerza de nuestra tierra es también la fuerza de su gente.