La mayor feria agropecuaria del país

La VIII edición de Innovar congrega lo último en tecnología y potencial de negocios para el sector agropecuario del país.

La directiva de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), entidad organizadora de la feria, dio la bienvenida a los responsables del distrito de Yguazú, localidad donde se realiza el evento que espera recibir a unas 25.000 personas en cuatro jornadas.

En esta edición participan 300 expositores, representando 700 marcas, con novedades del sector.

El titular de la UEA, el ingeniero Raimundo Llano, expresó su satisfacción por llegar a una octava edición.

En esta oportunidad, los preparativos vinieron acompañados de condiciones climáticas particulares, ya que la lluvia acompañó los días previos durante la preparación de stands e infraestructura en general, pero que de todos modos significa bonanza para el campo.

“Queremos con Innovar 2026 seguir llegando a los pequeños, medianos y grandes productores, para ofrecerles herramientas y que hagan contacto a nivel empresarial con la tecnología y con las nuevas semillas que se presentan en el evento, además de los sistemas de tratamiento, maquinarias y servicios, en un entorno de intercambio de experiencias, conexión y expectativas de negocios”, sostuvo.

Un portafolio cada vez mayor de propuestas para el ecosistema del agro, además de una nueva pista de test drive de vehículos y pista de prueba de tractores, que convivirán en estas cuatro jornadas con el espacio de integración tecnológica, también fueron aspectos mencionados por el referente principal de la UEA.

Por su parte, el intendente de Yguazú, Mauro Kawano, agradeció que la feria continúe en el espacio brindado por Cetapar, e hizo referencia a que la comunidad está recibiendo actualmente una inversión en infraestructura para fábricas de unos USD 2.030 millones, lo que permite una transformación real de la comunidad, beneficiada cada año en rubros como hotelería, comercio y servicios con la organización de Innovar.

También se refirió a la multiculturalidad que caracteriza a Yguazú, ya que nacionalidades como japoneses, alemanes, suizos y brasileños conviven y desarrollan actividad productiva en el distrito.

“Antes, el concepto erróneo era que esa diversidad podría ser dificultosa, pero se comprendió luego que puede lograrse extraer lo bueno de cada comunidad que se asienta en la región”, agregó.

Enlaces en vivo

El programa incluye presentaciones, charlas y demostraciones en campo, a lo que este año se agrega la transmisión en vivo de las actividades mediante streaming, al que los interesados pueden acceder mediante la cuenta INNOVAR Feria Agropecuaria en YouTube, como https://www.youtube.com/@INNOVARFeriaAgropecuaria.

La entrada general a la feria tiene un costo de G. 20.000 por día, y el 100 % de lo recaudado se destina a causas sociales, a través del programa Innovar Social, que impulsa proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario en Alto Paraná y otras zonas del país.