BPR impulsa y colabora en un proyecto de economía circular con una biblioteca sustentable en una escuela local

La iniciativa busca promover la educación ambiental en niños, mostrando el potencial de reutilización de materiales cotidianos.

A través de esta propuesta, los estudiantes interactúan con mobiliario fabricado 100% en cartón, como escritorios, estructuras didácticas y espacios de juego, diseñados para ser funcionales y resistentes.

El proyecto fue realizado en conjunto con la institución educativa, a partir de la necesidad de contar con un espacio de lectura que también incorpore el juego como parte del aprendizaje.

Todas las piezas fueron producidas bajo criterios de seguridad y con procesos orientados a la sustentabilidad.

Por otra parte, la empresa anunció la incorporación de una nueva impresora industrial de gran formato, de origen norteamericano y tecnología europea, equipada con sistema de impresión UV LED y tintas con certificaciones internacionales, aptas para su aplicación en juguetes infantiles, cartelería hospitalaria e instituciones educativas.

Esta inversión permitirá optimizar los tiempos de producción y mejorar la eficiencia frente a la creciente demanda de sus clientes.

“Buscamos que este tipo de acciones trasciendan lo funcional y puedan generar conciencia desde edades tempranas, a través de experiencias concretas”, señalaron desde la dirección de la compañía.

Con esta iniciativa, BPR se suma a las acciones del sector privado orientadas a la sustentabilidad y al trabajo conjunto con instituciones educativas públicas, en línea con las tendencias de producción responsable.