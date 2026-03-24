Nuevo Hospital Universitario del Este impulsa la investigación y la atención médica en Ciudad del Este

El Hospital Universitario del Este – UNIMED es una iniciativa conjunta de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), UNIMED y Grupo Nova, coordinada por Edured Group S.A. a través de la Prof. Dra. Emma Paoli de Viedma.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en las instalaciones del hospital, en el Km 10 de la Avenida Monseñor Rodríguez, Lado Monday, de Ciudad del Este, Alto Paraná.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, representantes del sector sanitario, invitados especiales y miembros de la comunidad.

Este nuevo centro hospitalario representa un importante avance en la educación superior en el área de las ciencias de la salud, así como en la ampliación y mejora de los servicios médicos para la población.

Su misión es integrar excelencia académica, innovación científica y atención sanitaria de calidad, consolidándose como un espacio de formación profesional, investigación y asistencia médica especializada.

El Hospital Universitario del Este también constituye una inversión estratégica para el desarrollo regional, promoviendo la vinculación entre la academia y la práctica clínica y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud nacional.

La participación de autoridades, profesionales del sector y referentes institucionales dio realce a este acto, que simboliza un nuevo paso en el compromiso con el desarrollo educativo, científico y el bienestar social en la región.