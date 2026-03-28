Pilsen obtiene el Top Of Mind 2026 como la cerveza favorita de los paraguayos

Con más de 100 años de historia, Pilsen mantiene un vínculo profundamente arraigado en la identidad paraguaya.

Esta nueva distinción confirma la fortaleza de su presencia en el mercado y su relevancia en la vida cotidiana de miles de personas.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque surge directamente de la gente. No hay mayor validación que ser la primera marca que recuerdan al pensar en una cerveza”, afirmó Bernardo Troche, brand manager de Pilsen.

“Para nosotros es una responsabilidad y, sobre todo, un impulso para seguir construyendo momentos que unan a los paraguayos", sostuvo.

De esta forma, Pilsen suma a su vitrina un nuevo reconocimiento, que se añade al hito alcanzado en 2025, año en que recibió el Prestige Trophy de Monde Selection, tras obtener durante 10 años consecutivos el reconocimiento de esta institución a la calidad.

Se trata de un logro internacional que ninguna otra cerveza paraguaya había obtenido antes.

La marca no solo es reconocida internacionalmente por su calidad, sino que también se alza con el galardón del Top Of Mind, el cual demuestra el fuerte lazo que une a Pilsen con el país, donde la gente la elige y la reconoce como su cerveza favorita.

El Top Of Mind forma parte del estudio Solo lo que dice la gente, basado en una investigación de mercado desarrollada por la consultora COIN, que mide la recordación espontánea entre consumidores.

La metodología del ranking identifica a las marcas que se convierten en referentes absolutos de su categoría, producto de una construcción sólida y un liderazgo sostenido en el tiempo.