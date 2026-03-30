Raíces que dieron origen a una visión: 45 años de INDEX

En ese contexto nació INDEX SACI, una empresa familiar que comenzaba con una visión clara: contribuir al desarrollo de la medicina en el país a través de la representación y distribución de productos farmacéuticos de calidad.

Los primeros pasos se dieron desde una estructura pequeña, impulsada por el compromiso de acercar terapias innovadoras al mercado paraguayo.

En aquellos años, el acceso a tratamientos modernos era limitado y la introducción de nuevas alternativas terapéuticas representaba un desafío logístico, técnico y comercial.

La empresa inició su actividad estableciendo vínculos con laboratorios internacionales y trabajando en la representación de productos que aportaban soluciones concretas para médicos y pacientes.

Estas primeras representaciones marcaron el rumbo de la organización, consolidando su rol como puente entre la innovación farmacéutica global y las necesidades del sistema de salud local.

Desde el inicio, la compañía se apoyó en valores que con el tiempo se convertirían en pilares de su identidad institucional: compromiso con la calidad, responsabilidad en la distribución de medicamentos, cercanía con el cuerpo médico y una visión de largo plazo basada en la confianza.

Los primeros años estuvieron marcados por desafíos propios de una empresa emergente. La consolidación en el mercado exigió construir credibilidad, establecer relaciones sólidas con profesionales de la salud y desarrollar una estructura operativa capaz de responder a las demandas del sector.

A medida que la empresa avanzaba, su presencia en el mercado farmacéutico paraguayo se fue fortaleciendo, acompañando también la evolución del sistema de salud nacional.

Lo que comenzó como un proyecto familiar se transformó gradualmente en una organización con mayor alcance, nuevas representaciones y una creciente participación en el desarrollo del sector.

Hoy, 45 años después de su fundación, el recorrido de la empresa refleja una trayectoria marcada por la perseverancia, la visión estratégica y la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno.

Aquella iniciativa nacida en 1981 sentó las bases de una organización que continúa proyectándose hacia el futuro con el mismo espíritu que dio origen a su historia.