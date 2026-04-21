Quimfa presentó nuevas versiones de Tirzec con enfoque en practicidad y control terapéutico

Además de dinámicas y premios, los participantes disfrutaron de charlas técnicas sobre el tratamiento de enfermedades metabólicas.

La actividad se realizó en el Salón Asturias, que se convirtió en un espacio de actualización científica con participación de especialistas nacionales e internacionales.

El reconocido médico brasileño Paulo Muzy estuvo a cargo de la ponencia principal, durante la cual compartió informaciones relevantes para la salud.

Además, estuvieron presentes deportistas de élite que compartieron sus experiencias en el uso de Tirzec.

Destacaron que el foco principal es siempre el bienestar, que incluye un cuidado integral, alentando a los presentes a recurrir siempre al acompañamiento profesional.

Durante la jornada se abordaron nuevas estrategias farmacológicas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, destacando el rol de terapias innovadoras en el control metabólico.

Mónica Jara, jefa de producción de Quimfa, manifestó que la participación de profesionales médicos y un conferencista internacional promueve el intercambio de conocimientos sobre el uso de estos productos.

Igualmente, destacó que las innovaciones son importantes para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios.

“Los pacientes tienen todas las presentaciones. Es un abanico de opciones que ofrece Tirzec. Es para que disfruten y para una mejor administración a la hora de utilizar el producto”, dijo.

Sobre la participación de médicos en estos eventos, señaló que es una apuesta por la responsabilidad, de manera que los usuarios se sientan respaldados.

Tirzec Pen

Durante el Tirzec Xperience se presentó Tirzec Pen, un sistema de dosificación en formato pen que permite una administración más precisa y segura, con cuatro aplicaciones por dispositivo y agujas desmontables protegidas.

Está disponible en varias concentraciones: de 2,5 mg; de 5 mg; de 7,5 mg; de 10 mg; de 12,5 mg y de 15 mg, cada uno con sus respectivas cuatro agujas, adaptándose a las necesidades terapéuticas de cada paciente.

Tirzec forma parte de una nueva generación de terapias metabólicas indicadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el manejo del peso, bajo prescripción médica.

Contribuir a la salud

Mónica Jara, gerente de marketing de Quimfa, explicó que mediante las innovaciones se busca contribuir a la salud de los pacientes mediante un medicamento que combate problemas de sobrepeso y obesidad.

“Con este medicamento ofrecemos una herramienta terapéutica. Es una forma de contribuir a la salud de los pacientes. Sabemos que los problemas de glicemia, sobrepeso y obesidad son problemas de salud con una tendencia creciente y, con este medicamento, nuestro objetivo es combatir eso", refirió.

“Es nuestro aporte a la sociedad, para poder entregar una herramienta más a los médicos que ayude a los pacientes a llegar a sus objetivos clínicos”, destacó.

Igualmente, señaló que estos descubrimientos, como el uso de tirzepatida, ofrecen resultados sorprendentes, logrando avances que hasta hace poco tiempo eran imposibles.

Además, Quimfa ofrece un programa de apoyo integral para pacientes, que incluye los programas de PSP y LATIENDO, asegurando que los productos sean beneficiosos y mejoren la calidad de vida.

“Sabemos que un tratamiento continuo puede ocasionar ciertos temores en los pacientes, y lo que hacemos dentro del programa es brindar apoyo psicológico y orientaciones en el uso del producto”, detalló.

“Hacemos un seguimiento a los pacientes en todos los tratamientos que realizamos, monitoreamos la evolución y analizamos cuál es el impacto que está teniendo el medicamento en los pacientes dentro de nuestra población”, finalizó.

¿Qué es Tirzec?

Tirzec (tirzepatida) es un medicamento inyectable de acción semanal indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con beneficios comprobados también en la reducción de peso corporal.

Su mecanismo de acción dual ofrece una eficacia superior en el control metabólico, representando una nueva era y dos grandes impactos en el tratamiento de pacientes con patologías metabólicas.

Se trata de un medicamento péptido sintético que imita la acción de dos hormonas: GLP1 (péptido similar al glucagón) y GIP (polipéptido inhibidor gástrico), que desempeñan un papel crucial en la regulación de los niveles de azúcar en sangre.