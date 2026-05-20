Los “Menús del futuro”

“La participación de UFS este año busca reforzar su compromiso con la gastronomía profesional, presentando soluciones para chefs y operadores gastronómicos junto con las tendencias globales de ‘Menús del futuro’”, señaló Delia Moreno.

Como parte de su participación, la compañía organizó ayer una conferencia del chef paraguayo Javier Rosales, quien abordó las tendencias de consumo en un contexto mundialista y el impacto de las distintas generaciones en la gastronomía actual.

La propuesta de valor de la empresa se sostiene sobre tres pilares: productos de alta calidad, inspiración para el sector y servicios de acompañamiento para profesionales gastronómicos.

“Nuestra red global de chefs trabaja constantemente en el desarrollo de soluciones culinarias que combinan sabor, practicidad y nutrición, con un enfoque que también contempla la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos”, destacó.

Hoy, en el stand de Unilever Food Solutions habrá demostraciones de productos, capacitaciones e interacción directa con profesionales del sector.