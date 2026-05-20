Más de 5.000 profesionales del sector gastronómico

Organizado por Market Comunicaciones, el encuentro se desarrolla bajo el concepto “#másalto”, una propuesta que apunta a potenciar la capacitación, el networking, la innovación y las oportunidades de negocio dentro del mercado gastronómico paraguayo.

Uno de los invitados internacionales destacados es Andrés Ugaz, referente gastronómico peruano y creador de la exitosa Ruta Gastronómica del Callao, iniciativa que viene revolucionando la escena culinaria en Perú.

Su participación es posible gracias al trabajo conjunto entre CAPAPE y Market Comunicaciones.

Además de las conferencias y espacios de negocios, Gastronomik 2026 incorpora experiencias interactivas pensadas para conectar al público con la identidad gastronómica nacional.

Entre ellas sobresale la Ruta del Mbeju, donde el público podrá votar a través de Instagram por el mejor local que prepare este tradicional plato paraguayo.

Otro de los momentos especiales fue el lanzamiento del ebook “Fuego nuevo”, un recetario digital elaborado por estudiantes de distintas escuelas gastronómicas del país.

El material busca visibilizar el talento joven y promover la formación dentro de la industria.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a conferencias, demostraciones en vivo, degustaciones guiadas y lanzamientos exclusivos de productos y tecnologías para el sector.

La feria abarca categorías como alimentos y bebidas, equipamiento profesional, soluciones tecnológicas, packaging, higiene, mobiliario y utilitarios gastronómicos.

Con una propuesta cada vez más amplia y profesional, Gastronomik busca seguir posicionándose como la principal plataforma de capacitación, tendencias y conexiones estratégicas para quienes impulsan la gastronomía paraguaya.