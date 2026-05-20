Soluciones integrales

La compañía está representada por Martín Falchi, gerente Regional de Ventas; Carolina Santamaría, gerente Regional de Marketing, y Romina O’Neille, ejecutiva técnico comercial Regional.

Durante esta edición la marca dará protagonismo a nuevas soluciones orientadas a optimizar procesos en cocinas profesionales y operaciones gastronómicas de alto rendimiento, destacándose el Cif detergente para lavavajillas, Cif abrillantador para lavavajillas y Cif desincrustante ácido.

“Hoy la gastronomía profesional necesita soluciones que acompañen el ritmo y los desafíos reales de las operaciones. En Unilever PRO trabajamos para desarrollar herramientas que ayuden a mejorar la productividad, garantizar estándares de limpieza superiores y brindar experiencias más seguras tanto para los equipos como para los consumidores”, destacaron desde la compañía.

El stand de Unilever PRO ofrece experiencias interactivas, asesoramiento técnico especializado, demostraciones de producto y espacios de intercambio con profesionales de la industria.