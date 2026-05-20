Empresariales
20 de mayo de 2026 a la - 01:00

Tendencias y alternativas

Los visitantes conocerán de cerca el amplio portafolio de UNPAR.
Los visitantes conocerán de cerca el amplio portafolio de UNPAR.SILVIO ROJAS

Por segundo año consecutivo, UNPAR participa en Gastronomik con una propuesta enfocada en innovación, asesoría técnica y soluciones para el canal gastronómico.

Por ABC Color

“Estamos convencidos de que Gastronomik es un evento para demostrar a todo el canal industrial y gastronómico lo que hacemos como proveedores y qué soluciones brindamos al food service y al canal Horeca de toda la región”, expresó el gerente comercial de UNPAR, Sergio Delgado.

Uno de los pilares actuales de la empresa es la diversificación de proveedores y la incorporación constante de nuevas tendencias del mercado.

Resaltó el éxito alcanzado con la harina de panko, utilizada en preparaciones orientales y platos especiales. “Fuimos pioneros en el mercado con este producto y hoy tenemos dos representaciones de harina de panko, con muy buena aceptación”, afirmó.

La firma prepara otras innovaciones para el segundo semestre del año, entre ellas un producto destinado a sustituir al huevo en terminaciones de panificados, permitiendo aportar brillo a productos como medialunas, panes brioche y pan chip. ”Diversificar proveedores es nuestra tendencia. No tener solo uno, sino varios proveedores y diferentes productos para el sector gastronómico”, explicó.