Tendencias y alternativas

“Estamos convencidos de que Gastronomik es un evento para demostrar a todo el canal industrial y gastronómico lo que hacemos como proveedores y qué soluciones brindamos al food service y al canal Horeca de toda la región”, expresó el gerente comercial de UNPAR, Sergio Delgado.

Uno de los pilares actuales de la empresa es la diversificación de proveedores y la incorporación constante de nuevas tendencias del mercado.

Resaltó el éxito alcanzado con la harina de panko, utilizada en preparaciones orientales y platos especiales. “Fuimos pioneros en el mercado con este producto y hoy tenemos dos representaciones de harina de panko, con muy buena aceptación”, afirmó.

La firma prepara otras innovaciones para el segundo semestre del año, entre ellas un producto destinado a sustituir al huevo en terminaciones de panificados, permitiendo aportar brillo a productos como medialunas, panes brioche y pan chip. ”Diversificar proveedores es nuestra tendencia. No tener solo uno, sino varios proveedores y diferentes productos para el sector gastronómico”, explicó.