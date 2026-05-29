Banco Atlas presentó en ALIDE su visión sobre innovación con propósito y el futuro de la banca digital

Durante la asamblea, la directora de Tecnología y Operaciones de Banco Atlas, María Epifania González, llevó a cabo en el encuentro, una presentación centrada en innovación y transformación digital.

La exposición Innovación con propósito: el rol de la banca en el desarrollo de la productividad profundizó en cómo la banca está evolucionando hacia un rol más amplio, que trasciende el financiamiento tradicional para convertirse en un actor clave en la integración de empresas, la digitalización de procesos y el acompañamiento del desarrollo económico en entornos cada vez más digitales.

Durante su presentación, María Epifania González compartió la visión del banco sobre innovación aplicada al sistema financiero y presentó una solución impulsada por la entidad para acompañar las necesidades del segmento empresarial: Atlas Connect, la plataforma diseñada para facilitar la integración bancaria a los sistemas de las empresas y simplificar la operatoria financiera de las mismas.

“La banca hoy trasciende el financiamiento tradicional para convertirse en una plataforma capaz de integrar empresas, digitalizar procesos y acompañar el desarrollo económico”, señaló.

“La transformación digital tiene sentido cuando responde a necesidades reales y genera impacto en la productividad. La banca del futuro no solo conecta cuentas: conecta oportunidades, innovación y progreso para toda la región”, agregó González.

La asamblea reunió en nuestro país a autoridades financieras, organismos multilaterales y líderes de la banca de desarrollo de distintos países, consolidando al país como un punto de referencia regional para el debate sobre innovación, inversión e inclusión financiera.

En este marco, se desarrolló un espacio de alto nivel que contó con la participación de referentes internacionales del sector, incluyendo especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promoviendo el intercambio de experiencias y perspectivas sobre el desarrollo productivo en la región.

La Asamblea General de ALIDE

La Asamblea General de ALIDE es considerada la cumbre de la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Organizada por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), reúne a líderes financieros, organismos multilaterales y referentes regionales para debatir sobre las principales tendencias vinculadas al desarrollo económico, la innovación y el financiamiento en la región.

La edición 2026 se realizó en el Gran Bourbon Hotel Asunción y fue declarado de interés nacional y de interés turístico nacional.

Sobre Banco Atlas

Banco Atlas es una entidad en crecimiento sostenido con más de 238.000 clientes y una cartera diversificada.

Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking.

Forma parte del Grupo AZETA, con más de 70 años de experiencia en diversos sectores de la economía.

El banco tiene la categoría AApy con tendencia estable en su calificación de riesgos, certificada por FIX SCR S.A.