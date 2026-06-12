La Carrera de las Seis Décadas se convierte en Trail y llega al Jardín Botánico de Asunción

La competencia tendrá lugar el próximo 21 de junio en el Jardín Botánico de Asunción, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital, y contará con recorridos de 5K y 10K, destinados a corredores mayores de 18 años.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por los 60 años de la Cooperativa San Cristóbal, promoviendo valores como la vida saludable, la integración comunitaria y la práctica del deporte.

La inscripción tiene un costo de Gs. 150.000 e incluye kit del corredor y remera oficial del evento.

Cronograma de actividades

07:00 hs: Convocatoria

07:30 hs: Calentamiento

07:45 hs: Largada 10K

08:00 hs: Largada 5K

10:00 hs: Premiación

La organización espera reunir a corredores, familias y amantes de la actividad física en una jornada que combinará deporte, naturaleza y celebración, dentro de un circuito especialmente preparado para brindar una auténtica experiencia trail sin salir de la ciudad.

El evento cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores como NNormal, Laboratorio Meister, E-Cycles, Credicard, Unica, Centro Médico San Cristóbal, Seltz, Privilege y Recuperal, que acompañan esta propuesta orientada al bienestar y la promoción de hábitos saludables.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de Servicronos.

La Cooperativa San Cristóbal invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta deportiva y ser parte de una edición especial que celebra seis décadas de historia, compromiso y crecimiento junto a sus socios.

Más información e inscripciones: Servicronos.