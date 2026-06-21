Hoy, 21 de junio, se celebra en todo el mundo el 12º Día Internacional del Yoga. El tema de este año es Yoga para un envejecimiento saludable.

Mediante una combinación de posturas físicas, prácticas de respiración, meditación y atención plena, el Yoga ofrece un enfoque integral para mantener la movilidad, el bienestar mental y la resiliencia emocional a lo largo del proceso de envejecimiento.

Los beneficios del Yoga también respaldan varios objetivos de la Década de la OMS para el Envejecimiento Saludable (2021–2030), entre ellos promover la independencia, reducir el riesgo de caídas, mejorar la calidad de vida y fomentar enfoques centrados en la persona para la salud y el bienestar.

Celebraciones en todo Paraguay

La Embajada de la India celebra hoy en Asunción el 12º Día Internacional del Yoga, en colaboración con la Secretaría Nacional de Deportes de la Presidencia de la República de Paraguay.

Se llevará a cabo una sesión de Yoga en las instalaciones de la SND con la práctica del Protocolo Común de Yoga.

Durante este mes de junio, hemos estado colaborando con diversas escuelas de Yoga en Paraguay para organizar sesiones dedicadas al 12ºDía Internacional del Yoga con la práctica del Protocolo Común de Yoga.

Yoga

El Yoga es una disciplina espiritual basada en una ciencia sumamente sutil, que se enfoca en lograr la armonía entre la mente y el cuerpo.

Es un arte y una ciencia de la vida saludable.

La palabra Yoga deriva de la raíz sánscrita yuj, que significa unir, yugar o conectar.

Según las escrituras yóguicas, la práctica del Yoga conduce a la unión de la conciencia individual con la Conciencia Universal, lo que indica una armonía perfecta entre la mente y el cuerpo, el ser humano y la naturaleza.

Día Internacional del Yoga

Las Naciones Unidas proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga el 11 de diciembre de 2014, al reconocer que el Yoga ofrece un enfoque holístico de la salud y el bienestar, y que una mayor difusión de la información sobre los beneficios de su práctica sería beneficiosa para la salud de la población mundial.

El Yoga también fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016.

AYUSH: sistema de medicina tradicional

El Ayurveda, el Yoga y la Naturopatía, el Unani, el Siddha, el Sowa Rigpa y la Homeopatía (AYUSH) son sistemas de medicina tradicional probados a lo largo del tiempo que ofrecen soluciones holísticas a los desafíos de salud de la actualidad.

Con el fin de promoverlos, el Gobierno de la India estableció el Ministerio de AYUSH en 2014.

Para facilitar el acceso, el Gobierno de la India también ha adoptado una estrategia de ubicación conjunta de las instalaciones de AYUSH en los Centros de Salud Primarios (PHC), los Centros de Salud Comunitarios (CHC) y los Hospitales de Distrito (DH), lo que permite a los pacientes elegir entre diferentes sistemas de medicina mediante un mecanismo de prestación de servicios de ventanilla única.

Investigación científica

Una de las áreas prioritarias del Ministerio de AYUSH ha sido promover la investigación científica, la recopilación de datos y la documentación de los resultados clínicos en los sistemas de medicina tradicional.

Esto se lleva a cabo a través de los Consejos Centrales de Investigación de Alto Nivel, los institutos nacionales, las comisiones reguladoras,programas y plataformas digitales.

Se han establecido cinco Consejos Centrales de Investigación autónomos: en Ciencias Ayurvédicas (CCRAS), Yoga y Naturopatía (CCRYN), Medicina Unani (CCRUM), Siddha (CCRS) y Homeopatía (CCRH).

Estos consejos llevan a cabo investigación fundamental y aplicada, ensayos clínicos, investigación sobre medicamentos, estandarizan las formulaciones de AYUSH, documentan la evidencia clínica (investigación clínica) y publican los resultados de la investigación en revistas nacionales e internacionales, entre otras actividades.

Actualmente, 89 institutos y unidades de investigación operan en toda la India bajo la égida de estos consejos de investigación

Centro Mundial de Medicina Tradicional de la OMS

La India se está posicionando como líder mundial en medicina tradicional a través de iniciativas como el Centro Mundial de Medicina Tradicional de la OMS.

Este centro servirá como un centro clave de conocimiento para la medicina tradicional, complementaria e integrativa (TCIM) basada en la evidencia a escala global.

Con esta breve descripción del panorama del Yoga y la medicina tradicional en la India, concluyo este artículo transmitiendo al pueblo paraguayo mis mejores deseos con motivodel 12º Día Internacional del Yoga y animándolos a incorporar el Yoga en su vida cotidiana, lo cual sería un paso valioso hacia un envejecimiento saludable.