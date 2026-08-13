Personal desarrolló 3ª edición de Encuentros 4.0 en Paraguay

Personal realizó la tercera edición de Encuentros 4.0 Experiencia Paraguay, bajo el lema Talento en la era de la IA, en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El encuentro propuso una mirada sobre el nuevo escenario que abre la inteligencia artificial y puso el foco en un desafío compartido: cómo generar las condiciones para que la tecnología se traduzca en nuevas oportunidades para las personas, las organizaciones y el desarrollo del país.

La apertura institucional estuvo a cargo de Silvia Teresa Leiva León, decana de la Facultad Politécnica de la UNA, y Fernando Cravero, director de Operaciones Internacionales de Personal, quienes destacaron el valor de la articulación entre academia, sector privado y Estado frente a una transformación que demanda nuevas formas de aprender, trabajar y generar conocimiento.

La agenda comenzó con la presentación de Guillermo Páez, director de Plataformas y Servicios de Personal, quien abordó la evolución hacia una etapa de inteligencia aumentada, en la que personas e inteligencia artificial trabajan de manera complementaria, y el surgimiento de organizaciones cada vez más cognitivas.

Desde el sector privado se abordó la evolución de los perfiles profesionales y el rol de las empresas en la formación continua. Por otro lado, desde el Estado se habló el desafío de impulsar políticas públicas que amplíen el acceso a las oportunidades que genera la transformación digital.

El cierre estuvo a cargo de Augusto Salvatto, politólogo especializado en tecnología e innovación.