Homenaje a la India: la filosofía de “Vasudhaiva Kutumbakam”

La India moderna es un merecido homenaje a los sueños y aspiraciones de los luchadores por la libertad que entregaron sus vidas por la independencia del país.

La estatua de Mahatma Gandhi, padre de la nación, situada en la Costanera de Asunción, nos recuerda la lucha por la libertad que él lideró y sus ideas universales de paz, no violencia y vida sostenible.

La India es la tierra de la diversidad. Cuenta con 28 estados, 8 territorios de la Unión y 22 lenguas oficiales.

Su geografía se extiende desde el Himalaya nevado en el norte hasta los pueblos costeros del sur y los bosques tropicales húmedos de la costa suroeste, desde el fértil valle del Brahmaputra al este hasta el desierto de Thar al oeste.

Su cultura se ha visto influida por una historia que se remonta a varios milenios.

El emblema nacional de la India conecta la India moderna con su pasado antiguo y su espíritu.

Es una adaptación del Capitel de los Leones del emperador Ashoka, quien gobernó la India en el siglo III a. C. y dejó inscripciones en rocas y pilares con mensajes de paz y armonía.

La continuidad civilizatoria de la India se refleja en la vida de su pueblo. Los antiguos conocimientos y prácticas del ayurveda y el yoga siguen formando parte de la rutina diaria de la población en toda la India.

Once lenguas indias gozan de la categoría de lenguas clásicas: el tamil, el sánscrito, el kannada, el telugu, el malayalam, el odia, el marathi, el pali, el prácrito, el asamés y el bengalí.

Entre las principales danzas clásicas de la India se encuentran el Bharatanāṭyam, el Kathak, el Kathakali, el Manipuri, el Odissi, el Kuchipudi, el Mohiniattam y el Sattriya.

Los niños de la India crecen escuchando historias de las epopeyas indias Ramayana y Mahabharata y siguen adquiriendo sabiduría a través de los antiguos relatos del Panchatantra y los Jataka.

El primer ministro de la India, Shri Narendra Modi, comenzó su discurso en la Cumbre del G20 de 2023, organizada por la India, recordando una inscripción de hace casi 2.500 años escrita en lengua prácrita en un pilar cercano a Delhi, que reza: “Siempre debe garantizarse el bienestar y la felicidad de la humanidad”.

“Vasudhaiva Kutumbakam”, el lema de la presidencia india del G20, extraído del antiguo texto sánscrito Maha Upanishad, significa que el mundo es una sola familia.

Es este sentido de unidad universal el que sustenta la visión del mundo de la India. Esto se refleja en las acciones de la India, como cuando, a través de la iniciativa “Vaccine Maitri”, el país proporcionó casi 300 millones de dosis de vacunas a 99 países durante la pandemia de COVID-19.

El Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) es otro ejemplo de la visión del mundo de la India.

Creado en 1964, es uno de los acuerdos institucionalizados más antiguos para el desarrollo de capacidades a nivel internacional. Ha formado a más de 200.000 funcionarios de más de 160 países.

Los ciudadanos paraguayos han venido beneficiándose de las becas ITEC para realizar cursos de formación profesional en prestigiosas instituciones de la India, en ámbitos como Derecho, Liderazgo, Espacio exterior, Auditoría, Desarrollo Emprendedor, Aplicación de la Ley, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, entre otros.

La India ha prestado un apoyo significativo al sector sanitario de Paraguay.

El proyecto de dos años de duración “Ampliación del acceso y la cobertura en materia de salud materna en zonas rurales remotas, comunidades indígenas y zonas fronterizas del Chaco paraguayo” concluyó en junio de 2025.

Su ejecución contribuyó directamente a reducir las desigualdades en materia de salud y a avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 3.

Uno de sus resultados fue la reducción de las muertes maternas ocasionadas por demoras en la atención de emergencias obstétricas.

Más de 68.000 personas se han beneficiado directamente y más de 211.000, de manera indirecta.

Asimismo, en septiembre de 2022 concluyó otro proyecto de un año de duración, titulado “Prevención del embarazo adolescente y de la violencia y del abuso sexual contra niñas y adolescentes desde un enfoque intersectorial”.

La visita de Estado de Su Excelencia el presidente Santiago Peña Palacios a la India en junio de 2025 ha revitalizado las relaciones entre la India y Paraguay.

Se mantuvieron conversaciones exhaustivas sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales. Se firmó un memorando de entendimiento para la creación del Mecanismo de la Comisión Mixta India-Paraguay, cuya primera reunión tuvo lugar el 14 de noviembre de 2025 en Asunción.

Entre los ámbitos identificados como prioritarios en las relaciones bilaterales figuran la agricultura; las energías renovables (especialmente la solar); los biocombustibles; las tecnologías de la información y la comunicación; la ciberseguridad; la salud pública; la educación y la formación técnica; la aviación civil; las infraestructuras y los ferrocarriles; la gestión y la cooperación en materia de recursos hídricos; el desarrollo sostenible; y la cooperación espacial.

La India y Paraguay también celebran este año el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

El memorando de entendimiento entre la India y Paraguay para el intercambio cultural se firmó el 23 de abril de 2026.

El 12º Día Internacional del Yoga de 2026 se celebró con la organización de 21 sesiones de yoga alrededor de todo el Paraguay.

En las instalaciones de la Embajada de la India en Asunción se imparten clases periódicas de cocina india.

Durante la Feria de Sabores del Cabildo se presentaron espectáculos culturales indios.

En la Feria “Palmear Sin Fronteras” se llevó a cabo una demostración y práctica de yoga.

Hoy se inaugurará la biblioteca de la Embajada de la India, lo que facilitará el acceso de la población paraguaya a la literatura sobre la India.

A través de estas actividades, intentamos acortar la distancia física y acercar la India al corazón del pueblo paraguayo.

Concluyo deseando lo mejor al pueblo paraguayo, que hoy celebra también el 489º aniversario de la fundación de la hermosa ciudad de Asunción.