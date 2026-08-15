Tavolo: gastronomía mexicana busca conquistar a paraguayos

Con más de un año de presencia en el país, los empresarios Edmundo Carrano y Lourdes Navarrete apostaron por desarrollar un restaurante que acerque al público paraguayo una expresión auténtica de la cocina mexicana.

La iniciativa surgió luego de que ambos encontraran en Paraguay condiciones favorables para invertir y, especialmente, una comunidad cuya hospitalidad los llevó a sentirse rápidamente parte del país.

De esta forma nació Tavolo Resto - Café - Bar y, aunque inicialmente tuvo inspiración italiana, vinculada a las raíces familiares de Carrano y al recetario de su abuela, originaria de la costa Amalfitana, finalmente se inclinaron por ofrecer una propuesta gastronómica mexicana.

El restaurante funciona en una tradicional casa perteneciente a la familia Guggiari, considerada patrimonio cultural, que conserva parte de la historia y arquitectura de Asunción y representa una oportunidad para conocer este emblemático espacio.

La propuesta está liderada por chefs mexicanos, oriundos de Puebla, que trabajan con ingredientes nacionales e importados. La carta incluye chilaquiles, enchiladas, enfrijoladas, barbacoa y pipián, además del Chile en Nogada, plato gourmet emblemático de México que se prepara exclusivamente en agosto y septiembre. Su origen está ligado a la recepción del virrey Maximiliano de Habsburgo y es considerado “un plato digno del paladar de un Virrey”.

El establecimiento, que abre de 11:00 a 22:00, también ofrece paquetes para eventos sociales, culturales y empresariales, además de cafetería y una futura propuesta de bar con música en vivo.