Comepar y el MEC impulsan la escolarización de adultos trabajadores

La iniciativa contempla la implementación de un Círculo de aprendizaje en la planta de Comepar, en Areguá.

En principio unos 35 colaboradores serán beneficiados con el programa de Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, y el presidente de Comepar, Javier Genez.

El acto contó además con la presencia del exembajador de Estados Unidos en Paraguay, James Cason; el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, Aaron Pratt, e invitados especiales.

El responsable de Responsabilidad Social de Comepar, Robert Cano, explicó que la iniciativa busca brindar una oportunidad a personas que no pudieron culminar sus estudios y que, ante la necesidad económica, se ven obligadas a incorporarse directamente al mercado laboral.

“Hay una baja tasa de culminación de los estudios que obliga directamente a buscar trabajo”, señaló Cano, al destacar la importancia de generar alternativas de formación para los trabajadores.

Explicó que se trata de un programa formal del MEC que permitirá a los participantes retomar y completar su formación académica dentro de un esquema establecido por la cartera educativa.

“En principio, unas 35 personas serán beneficiadas con esta iniciativa. Los participantes serán colaboradores de Comepar, además de pobladores de la zona interesados que se irán uniendo con el paso del tiempo”, mencionó.

Cano señaló que ya comenzarán las capacitaciones correspondientes a los módulos formativos.

El programa contempla tres años de Educación Básica para Jóvenes y Adultos y otros dos años correspondientes a la Educación Media.

La propuesta busca que los trabajadores puedan compatibilizar su actividad laboral con la formación académica, de manera a ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de educación para adultos como una herramienta para mejorar la calidad de vida y ampliar las posibilidades de acceso a mejores oportunidades.

Por su parte, el empresario Miguel Cardona resaltó la necesidad de acompañar el crecimiento de quienes forman parte de la empresa.

“Tenemos que ser cuidadores, tanto de nuestros niños como así también de nuestros propios colaboradores, y cambiar su calidad de vida. Las grandes transformaciones sociales de un país empiezan con una visión poderosa”, expresó.

La jornada incluyó además un recorrido por la planta industrial de Comepar, ubicada en Areguá, donde las autoridades e invitados conocieron la infraestructura, tecnología, procesos y modelo productivo de la empresa.

La firma, dedicada a la elaboración y provisión de alimentos a gran escala, produce actualmente más de 200.000 platos diarios y emplea de manera directa a más de 3.000 personas.

Su principal servicio es la provisión de almuerzo escolar a más de 650 instituciones educativas de Central y Alto Paraná.