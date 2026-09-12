30 años de Tetra Pak junto a la industria alimentaria paraguaya

Durante estas tres décadas, las tecnologías de procesamiento y envasado de la compañía acompañaron la modernización de la industria alimentaria paraguaya, impulsando nuevas capacidades de producción, el desarrollo de categorías como lácteos, jugos, néctares y productos derivados del tomate, y contribuyendo a superar desafíos asociados a la conservación, distribución y disponibilidad de alimentos a nivel nacional.

“Llevamos 30 años acompañando el crecimiento de la industria paraguaya y adaptándonos a las necesidades locales. Ese trabajo conjunto ha permitido incorporar tecnologías, fortalecer capacidades productivas y acercar alimentos seguros a más personas en todo el país”, señala Ricardo Barton, director ejecutivo de Tetra Pak Paraguay.

Una historia de innovación compartida

La trayectoria de Tetra Pak en Paraguay comenzó algunos años antes del establecimiento de la oficina en el país. En 1984, la instalación de la primera línea productiva de la compañía en la Cooperativa Chortitzer permitió el lanzamiento de la leche Trébol Larga Vida, marcando un antes y un después para la industria alimentaria nacional.

La incorporación de esta tecnología facilitó la conservación y distribución de alimentos, ampliando su disponibilidad en distintas regiones del país.

Con el establecimiento de la oficina comercial en Asunción en 1996, las tecnologías de procesamiento y envasado comenzaron a expandirse en el país, impulsando el desarrollo de otras categorías como jugos, néctares, derivados del tomate y vino.

Este proceso acompañó a empresas paraguayas en la diversificación de su oferta y en el desarrollo de productos alineados con las nuevas necesidades de los consumidores.

Con el paso de los años, la colaboración entre industria, sector público e instituciones también permitió ampliar el alcance de programas de alimentación escolar.

En alianza con la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) y organismos públicos, se consolidó el uso de leche UHT en estos programas, facilitando la distribución a cientos de miles de estudiantes en todo el país.

La experiencia acumulada en este ámbito ha contribuido a fortalecer las iniciativas orientadas a mejorar el acceso a alimentos seguros y nutritivos en las escuelas, donde la leche continúa siendo un componente relevante por su aporte de proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales para el desarrollo infantil.

En los últimos años, la atención también se ha centrado en la sostenibilidad y la economía circular.

La inauguración de FyF, la primera planta de reciclaje de envases de cartón para alimentos y bebidas de Paraguay, marcó un hito para el desarrollo de la infraestructura de reciclaje del país.

A ello se suman distintas iniciativas impulsadas junto a municipios, recicladores e industrias para fortalecer la recolección y valorización de materiales, promoviendo una gestión responsable de los envases posconsumo.

Un futuro que se construye en conjunto

La celebración de este aniversario coincide con un momento de crecimiento para el sector lácteo paraguayo. Según el informe Radiografía del Sector Lácteo Nacional, desarrollado por Capainlac, el consumo de leche per cápita pasó de 76 litros en el año 2000 a 138 litros en 2025, lo que representa un crecimiento del 81% en los últimos 25 años.

Este crecimiento también se refleja en la adopción de tecnologías de procesamiento y envasado por parte de la industria local.

Según el mismo reporte, el volumen total de productos lácteos en envases de Tetra Pak supera los 210 millones de litros, de los cuales más de 153 millones corresponden a leche fluida UHT, consolidando este formato como uno de los principales sistemas de distribución del mercado.

“Para Tetra Pak, el trabajo codo a codo con nuestros clientes es el motor que impulsa el crecimiento de la cadena alimentaria”, afirma Alejandro Chan, director general de Tetra Pak Cono Sur.

“Buscamos liderar la transformación hacia un sistema alimentario seguro y sostenible, combinando innovación tecnológica con un modelo de triple impacto que genere valor económico, social y ambiental en la región”, indicó.

En esa línea, Tetra Pak visualiza los próximos años como una etapa de expansión para la industria alimentaria, marcada por tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, la automatización industrial y el desarrollo de soluciones de procesamiento y envasado con un perfil cada vez más sostenible.

A 30 años de su llegada al país, la compañía sigue acompañando el desarrollo de la industria alimentaria paraguaya mediante innovación, colaboración y tecnología, protegiendo lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta.