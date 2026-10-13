Hey! Gummies: El bienestar como propuesta de moda

Hey Gummies llega generando un diálogo en conjunto con una colección de moda, con indumentaria confeccionada con Hey! Gummies, la cual declara un encuentro inesperado entre el bienestar y la belleza.

En la colección creativa del diseñador y confeccionista Will Ramírez (William Ramírez), las gomitas de la marca se convierten en materia prima para la creación de prendas que llevan el concepto de Hey Gummies a un nuevo territorio: la moda, bajo el concepto de la marca “Qué bien te queda lo que te hace bien”.

La experiencia contó con la ambientación musical de la DJ Victoria Mussi, que acompañó una propuesta donde la creatividad, el bienestar y el glamour se encontraron en un mismo espacio.

Junto a Will, Hey Gummies conversa sobre la inspiración detrás de esta propuesta, los atributos de los productos y la conexión entre el cuidado interior y la expresión exterior.

Un diálogo sobre creatividad, bienestar y nuevas formas de entender la belleza, bajo el concepto que guía la campaña: “Qué bien te queda lo que te hace bien”.

Sobre Hey! Gummies

Hey! Gummies es una marca paraguaya de gomitas funcionales que propone incorporar el bienestar a la vida cotidiana de una manera práctica y atractiva. A través de su portafolio de productos, conecta diferentes necesidades de cuidado personal con un formato pensado para integrarse a las rutinas diarias.

Como marca que apuesta por la innovación y la producción nacional, Hey! Gummies cuenta con la primera y única planta de gomitas funcionales de Paraguay, impulsando el desarrollo de propuestas locales que acercan el bienestar a las personas.

Conocé más sobre Hey! Gummies en sus canales oficiales: www.heygummies.com.py y redes sociales: @heygummiespy.