Santa Margarita inicia una nueva etapa de crecimiento y transformación industrial con la inauguración de su nueva planta industrial, un proyecto que representa un importante avance en la evolución de su Parque Industrial y consolida su apuesta por la innovación, la tecnología y el fortalecimiento de su capacidad productiva.

Entre los principales avances se destaca la puesta en marcha de la nueva Planta Multipropósito, destinada a la elaboración de productos como Té Guaraní y el edulcorante Dulcitan.

Asimismo, se incorpora el nuevo molino de Yerba Mate Kurupí y se concretan mejoras en distintas áreas de sus instalaciones.

El proceso de expansión también contempla la incorporación del secadero de yerba mate Gardenia, en Itapúa, y la constitución de PhytoCore en Austria, empresa dedicada a la investigación, desarrollo y generación de patentes de plantas medicinales paraguayas.

Estas iniciativas responden a una visión estratégica de largo plazo impulsada por el Directorio y respaldada por importantes inversiones realizadas durante los últimos cuatro años.

Con 67 años de trayectoria, Santa Margarita reafirma su compromiso con la calidad, la evolución permanente y la innovación, fortaleciendo sus estándares y capacidades para responder a las crecientes exigencias del mercado internacional.

Esta transformación representa la unión entre experiencia, identidad y futuro, honrando el camino recorrido y proyectando nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria paraguaya.