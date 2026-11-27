Alcanzar 75 años de trayectoria representa para CAHPSA un recorrido marcado por el trabajo, la adaptación y la confianza del mercado. Fundada en 1951, la empresa consolidó su presencia en el ámbito industrial y comercial paraguayo, acompañando los cambios en las preferencias de consumo y las exigencias de un entorno cada vez más competitivo.

Su portafolio reúne marcas como Activo 100, OK, Reina, Delicata y Mirasol, que forman parte de su vínculo con los hogares y distintos segmentos del mercado. La calidad, el desarrollo de productos y el fortalecimiento de las relaciones con clientes, proveedores y aliados estratégicos figuran entre los ejes que orientan su gestión.

Para Nicolás Bleier, presidente y CEO de CAHPSA, este aniversario representa tanto el reconocimiento de lo construido como la responsabilidad de proyectar a la organización hacia nuevas oportunidades. La visión empresarial apunta a preservar los valores que acompañaron su crecimiento, al tiempo de impulsar mejoras en procesos, herramientas y capacidades.

Innovación y competitividad como hoja de ruta

La evolución del negocio exige una revisión permanente de las operaciones. En ese sentido, la compañía identifica la innovación, digitalización, eficiencia y adaptación a las nuevas demandas del consumidor como factores clave para fortalecer su competitividad y consolidar una organización moderna.

El crecimiento también se sostiene en el desarrollo de las personas. La integración de distintas generaciones de colaboradores, capacitación, liderazgo y trabajo en equipo forman parte de la cultura organizacional que busca acompañar los desafíos de los próximos años. Desde Recursos Humanos, Hernán Ramos Izquierdo destaca el valor de combinar la experiencia acumulada con nuevas ideas y perspectivas, promoviendo espacios de aprendizaje y desarrollo profesional.

Una visión que trasciende el aniversario

La trayectoria de CAHPSA también se vincula con su aporte al empleo formal, la industria nacional y las cadenas productivas y comerciales. La empresa considera que el desarrollo corporativo debe traducirse en oportunidades y valor para su entorno.

Los 75 años constituyen así un punto de balance y, al mismo tiempo, una plataforma para continuar creciendo. Con el legado de quienes construyeron su historia y el compromiso de los equipos que hoy la integran, CAHPSA proyecta una nueva etapa orientada a fortalecer su presencia, evolucionar junto al mercado y contribuir al potencial de la industria paraguaya.