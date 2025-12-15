Una gatita doméstica de pelaje gris, suave y de ojos brillantes se encuentra desaparecida y sus dueños están muy angustiados. Pichi es su nombre y se extravió cuando llevaba puesto un collar color rosado con pequeñas flores. Aunque en las fotos se la ve tranquila, es importante recordar que cualquier animal fuera de casa puede estar asustado. Si la ves, intentá acercarse con calma y gentileza.
Por ABC Color
Pichi fue vista por última vez en el barrio Santa Rosa, específicamente al costado de la Escuela Santa Rosa de Lima, en la zona de Capiatá, sobre la ruta II, en la calle Kuarahy. Esto ocurrió en horas de la tarde del viernes 14 de noviembre, alrededor de las 19:00.
Si tenés alguna pista sobre dónde puede estar Pichi, si la ves caminando o si la rescataste, por favor, comuníquese de inmediato al 00971 169 286. Un simple llamado puede ser la clave para que esta pequeña regrese a casa sana y salva.