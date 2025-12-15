Pichi fue vista por última vez en el barrio Santa Rosa, específicamente al costado de la Escuela Santa Rosa de Lima, en la zona de Capiatá, sobre la ruta II, en la calle Kuarahy. Esto ocurrió en horas de la tarde del viernes 14 de noviembre, alrededor de las 19:00.

Si tenés alguna pista sobre dónde puede estar Pichi, si la ves caminando o si la rescataste, por favor, comuníquese de inmediato al 00971 169 286. Un simple llamado puede ser la clave para que esta pequeña regrese a casa sana y salva.