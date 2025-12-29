La búsqueda se concentra en la zona de Villa 24, específicamente en el Asentamiento Santo Domingo dentro de la localidad de Laurelty, San Lorenzo. Fue vista por última vez hoy por la mañana en la intersección de las calles Mangoré y los Algarrobos, tras escapar accidentalmente de su veterinaria. Debido a su carácter asustadizo, es probable que se encuentre desorientada cerca de este punto de referencia.

Apelamos a la solidaridad de todos los vecinos para que Michi pueda regresar pronto con su familia. Si alguien tiene información sobre su paradero o logra divisarla en los alrededores, por favor comuníquese de inmediato a los números 0991457652 o al 0983719362. Cualquier dato, por pequeño que parezca, es fundamental para localizarla y garantizar que esté a salvo nuevamente en su hogar.