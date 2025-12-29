Encontrá a tu mascota
29 de diciembre de 2025 - 16:37

Molly

Molly se perdió en inmediaciones del Hospital San Pablo.
Molly se perdió en inmediaciones del Hospital San Pablo.

Molly es una gata hembra de tres años que destaca por su contextura robusta y su llamativo pelaje tricolor. Presenta una combinación de manchas en tonos marrón, negro y blanco que la hacen muy fácil de identificar. Esta pequeña compañera es el centro de atención de su hogar y su familia aguarda con esperanza cualquier noticia sobre su paradero.

Por ABC Color

La búsqueda se centra actualmente en las inmediaciones del Hospital San Pablo, lugar donde fue vista por última vez. Los vecinos de la zona y transeúntes habituales pueden colaborar estando atentos a los rincones o jardines donde una gatita de estas características podría resguardarse.

Si tenés alguna información concreta o crees haberla visto merodeando por el barrio, por favor comunícate de inmediato. Puedes contactar a Flavia Bogado al 0983-372-163 o a Edgar González al 0984-911-662. Cualquier dato, por pequeño que parezca, es vital para que esta familia vuelva a estar unida.

Molly se perdió en inmediaciones del Hospital San Pablo.
Molly se perdió en inmediaciones del Hospital San Pablo.