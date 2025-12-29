La búsqueda se centra actualmente en las inmediaciones del Hospital San Pablo, lugar donde fue vista por última vez. Los vecinos de la zona y transeúntes habituales pueden colaborar estando atentos a los rincones o jardines donde una gatita de estas características podría resguardarse.
Si tenés alguna información concreta o crees haberla visto merodeando por el barrio, por favor comunícate de inmediato. Puedes contactar a Flavia Bogado al 0983-372-163 o a Edgar González al 0984-911-662. Cualquier dato, por pequeño que parezca, es vital para que esta familia vuelva a estar unida.