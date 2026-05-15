¿Somos únicos?

Observamos las imágenes de los niños y dialogamos teniendo como guía las preguntas.

-¿Qué tienen igual estos niños en la cara y en qué son diferentes?

-¿Existen diferencias entre sus colores de piel y de cabello? ¿Cómo son?

-¿Todos tienen la misma estatura? ¿Quiénes son más altos y quiénes más bajitos?

-¿Qué juguete tiene cada niño? ¿Son iguales o diferentes? ¿Por qué?

-¿Cómo son sus cuerpos? ¿Hay alguno más delgado o más gordito?

-¿Qué ropa usan? ¿Hay colores o prendas que se repiten?

Nos sentamos en grupos de 4 o 5 compañeros, nos describimos físicamente, además, comentamos sobre nuestros juguetes preferidos, comida favorita, deporte favorito, entre otros. Descubrimos que nuestras características, gustos y preferencias son parecidos, pero no siempre iguales.

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Para docentes

Reconocer las propias características físicas, gustos y preferencias, así como los de sus pares, es fundamental en el Nivel Inicial porque constituye la base de la identidad y la autoestima. Este proceso de autoconocimiento permite que el niño se perciba como un ser único y valioso, mientras que el descubrimiento de las cualidades de los demás fomenta la empatía, el respeto por la diversidad y la convivencia armoniosa.

Al validar que cada compañero tiene rasgos y elecciones distintas, se promueve un ambiente de seguridad emocional donde el sentido de pertenencia se construye desde la aceptación de la singularidad, facilitando así el desarrollo de sus habilidades sociales y su integración al grupo.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.