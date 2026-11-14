Durante los días de verano podemos realizar muchas actividades divertidas. Con mamá y papá podemos preparar jugos naturales, ricas comidas y cuidar las plantas del jardín.

Con nuestros hermanos podemos jugar a las escondidas, saltar la cuerda, dibujar, cantar y correr al aire libre.

¡Qué lindo es visitar a los abuelos! Ellos nos cuentan historias de su infancia y nos enseñan juegos tradicionales. También podemos compartir una rica chipa, disfrutar del tereré preparado por los adultos y descansar bajo la sombra de un árbol.

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En familia podemos visitar a nuestros parientes, conocer lugares de nuestro querido Paraguay y aprender a cuidar la naturaleza.

Lo más importante es compartir con amor, ayudar en las tareas, escuchar a los mayores y respetarnos.

¡En estas vacaciones de verano disfrutemos de nuestras tradiciones y guardemos hermosos recuerdos en familia!

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.