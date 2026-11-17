En estos días también descansamos. Dormimos bien, hacemos pausas y buscamos momentos tranquilos, como mirar un cuento ilustrado, dibujar o escuchar música.

Descansar nos ayuda a recuperar energías para seguir creciendo.

En vacaciones podemos elegir algunas cosas que nos gustan: qué libro mirar, con qué juguete jugar o qué ropa ponernos. Así conocemos mejor nuestros gustos y decimos: «Esto me gusta» o «Prefiero aquello».

También recordamos que cada familia puede pasar el verano de una manera diferente. Algunas viajamos, otras nos quedamos en casa. Lo importante es compartir momentos que nos hagan sentir bien.

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Jugamos con otras personas

En la plaza, en casa o en la playa, jugamos con hermanos, amistades, abuelos y otras personas queridas. Para divertirnos mejor, esperamos turnos, cuidamos los juguetes y escuchamos a quienes juegan con nosotros.

A veces no elegimos el mismo juego. Entonces conversamos y buscamos una idea que nos guste a todos. Compartir también es cuidar y respetar.

Cuidamos nuestro cuerpo

En verano tomamos más agua, usamos sombrero o gorra y buscamos sombra cuando el sol está fuerte. Comemos frutas, nos movemos, corremos, bailamos y descansamos cuando sentimos cansancio.

Las vacaciones son un tiempo para disfrutar. Jugamos, descansamos, compartimos y cuidamos de nosotros mismos y de los demás. ¡A disfrutar!

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.