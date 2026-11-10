Fiestas de fin de año: juegos de palabras y tarjetas para compartir

1. Completamos las palabras
- Miramos cada dibujo, decimos su nombre, pensamos qué letra falta y completamos.
_RBOL → Á / A
_EGALO → P / R
_STRELLA → E / O
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- Ahora completamos solitos estas palabras:
_AMPANA →
_VAS →
_ELA →
- Elegimos una palabra, la pronunciamos lentamente y la copiamos en nuestro cuaderno.
2. ¡Preparamos una tarjeta de buenos deseos!
Materiales
- Una hoja de cartulina o papel grueso por niño.
- Crayones, lápices de colores o marcadores.
- Tijeras de punta redonda.
- Pegamento.
- Papeles de colores, estrellas y figuras para decorar.
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Procedimiento
1. Preparamos la tarjeta. Doblamos la hoja por la mitad para formar una tarjeta.
2. Escribimos nuestros deseos. Con ayuda de la maestra, copiamos una frase como: ¡Feliz Navidad! o ¡Feliz Año Nuevo!
3. Dibujamos y decoramos. Podemos dibujar un árbol de Navidad, estrellas, regalos, flores o fuegos artificiales. También pegamos figuras de colores.
4. Agregamos nuestro nombre. Escribimos nuestro nombre con ayuda de la maestra, si lo necesitamos.
5. Compartimos nuestro cariño. Regalamos la tarjeta a alguien de nuestra familia o a una persona especial. También podemos mostrar nuestras creaciones a los compañeros y conversar sobre cómo celebramos estas fechas.
¡Las fiestas de fin de año son una linda oportunidad para compartir, agradecer y expresar nuestros buenos deseos!